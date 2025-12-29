Für 20 Millionen Euro: Bayer 04 will dieses Spanien-Talent aus Sevilla

Leverkusen - Winterzeit ist Gerüchtezeit! Bayer 04 Leverkusen soll spanischen Medien zufolge an einem neuen Abwehrspieler dran sein. Kommt er für eine vereinsinterne Rekordablöse?

Juanlu Sanchez (r.) soll wohl ernsthaftes Interesse von Bayer 04 geweckt haben. © IMAGO / Xinhua

Kaum ruht in der Bundesliga der Ball, nehmen die Transfergerüchte wieder richtig Fahrt auf.

In Leverkusen können die Klub-Bosse davon aktuell ein Liedchen singen. Denn: Laut dem spanischen Portal "Estadio Deportivo" soll sich Bayer 04 ernsthafte Gedanken um Rechtsverteidiger Juanlu Sanchez (22) vom FC Sevilla machen.

Rund 20 Millionen Euro Ablöse sollen die Spanier für den bis 2029 gebundenen U21-Nationalspieler fordern. Neben Leverkusen soll offenbar auch der FC Everton aus England an Sanchez dran sein.

Unterm Bayer-Kreuz wäre der 22-Jährige die nächste Chance adäquat auf den Abgang von Jeremie Frimpong (25) im vergangenen Sommer zu reagieren. Bisher konnten hinten rechts weder Arthur (22) noch Lucas Vázquez (34) richtig glänzen.