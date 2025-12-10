Hat Bayer Leverkusen ein Auge auf Bundesliga-Senkrechtstarter geworfen?

Leverkusen - Auf der Suche nach Verstärkungen für das Mittelfeld hat Bayer 04 Leverkusen offenbar ein Auge auf einen Senkrechtstarter eines Bundesliga -Konkurrenten geworfen.

Bastelt Bayer-Sportchef Simon Rolfes (43) bereits am Kader für die kommende Saison? © Marius Becker/dpa

Angeblich soll Bayer-Sportchef Simon Rolfes (43) nämlich die Entwicklung von Johan Manzambi (20) vom SC Freiburg ganz genau verfolgen. Das berichtet die BILD unter Berufung auf eigene Informationen.

Demnach habe sich der 20-Jährige, der sowohl im zentralen Mittelfeld als auch als hängende Spitze agieren kann, mit seinen starken Leistungen in den letzten Wochen in die Notizbücher verschiedener internationaler und nationaler Top-Klubs gespielt. Neben dem SSC Neapel gehört auch Bayer dazu.

Mehr als ein mögliches Gedankenspiel soll das Interesse der Werkself aktuell aber noch nicht sein - auch, weil der Schweizer Nationalspieler noch bis 2030 im Breisgau unter Vertrag steht und ein Engagement in der Farbenstadt für den Vize-Meister entsprechend teuer werden dürfte.

Manzambi wechselte 2023 als damals 17-Jähriger aus dem Nachwuchs seines Jugendvereins Servette Genf zu den Youngsters der Freiburger. Seit 2024 gehört er fest zum Bundesligakader von Julian Schuster.