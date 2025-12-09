Bayer-Leverkusen-Sportchef Rolfes verrät: Darum wollte Xhaka wirklich weg

Leverkusen - Seit der Flucht von Granit Xhaka (33) von Bayer 04 Leverkusen in die englische Premier League im Sommer fragen sich die Fans, was zwischen dem Mittelfeld-Star und der Werkself eigentlich vorgefallen ist. Nun hat Sportchef Simon Rolfes (43) Licht ins Dunkel gebracht.

Bayer-Sportchef Simon Rolfes (43) hat einige Details zum Abgang von Granit Xhaka (33) im Sommer verraten. © David Inderlied/dpa

Der Ex-Nationalspieler war bei der TV-Show "Sky90" zu Gast und hat dort verraten, warum der Schweizer trotz zwei sehr erfolgreichen Jahren inklusive der sensationellen Meisterschaft unbedingt aus dem Rheinland wegwollte.

Die sportliche Leistungsfähigkeit des 33-Jährigen sei dabei nicht ausschlaggebend gewesen. Im Gegenteil: Xhaka sei grundsätzlich "ein hervorragender Spieler", lobte Rolfes seinen Ex-Kapitän, der zum Zeitpunkt des Wechsels noch drei Jahre Vertrag hatte.

"Dann gibt es aber Grundsätze, für die wir stehen", fuhr der 43-Jährige fort. Was er damit meint: Der 33-Jährige war offenbar mit seinem Gehalt nicht zufrieden und forderte ein (noch) dickeres Plus auf seinem Bankkonto.

"Dann kam irgendwann der Punkt, wo wir gesagt haben: Okay, dann geht es nicht. […] Wir haben finanzielle Grenzen, aber auch Verträge, an die wir uns halten." Gleiches sollte derweil auch für die Spielerseite gelten, betonte der 43-Jährige.

In der Folge legte der Klub Xhaka einen Wechsel nahe. Schließlich hätte es eine fatale Signalwirkung auf die anderen Profis gehabt, wenn Bayer den Wünschen des Mittelfeld-Antreibers entsprochen hätte. "Sonst kommen zehn weitere Spieler, die auch etwas wollen", weiß Rolfes.