Bayer-Revanche geglückt! Werkself schmeißt BVB aus dem Pokal

Im Achtelfinale des DFB-Pokals hat sich Bayer 04 Leverkusen am Dienstagabend mit 1:0 gegen Borussia Dortmund durchgesetzt.

Von Tobias Kremer

Dortmund - Wenige Tage nach der 1:2-Niederlage im heimischen Stadion ist Bayer 04 Leverkusen die Revanche gegen Borussia Dortmund geglückt: In einem über weite Strecken ereignisarmen DFB-Pokal-Achtelfinale setzte sich die Werkself mit 1:0 im Signal-Iduna-Park durch. Vorher stand aber einmal mehr ein Fanprotest im Mittelpunkt.

Vor Anpfiff entrollten die BVB-Anhänger einen XXL-Brief - ein Protest gegen die Innenministerkonferenz in wenigen Tagen. © IMAGO / Kirchner-Media Auslöser war - wie schon in den vergangenen Wochen bei Partien in der Bundesliga, in denen die Anhänger in den ersten zwölf Spielminuten schwiegen - die anstehende Innenministerkonferenz, auf der strengere Regeln für Fußballstadien auf der Agenda stehen. Doch Schweigen allein reichte dem Dortmunder Anhang am Dienstag offenbar nicht. Stattdessen entrollten sie einen XXL-Brief mitten im Herzen der Gelben Wand in der Südkurve. Darin stand unter anderem: "Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass populistische Forderungen ohne jedwede Sachgrundlage zu unterlassen sind. Die aus Ihren Häusern angefertigten Statistiken sprechen eine deutlich andere Sprache." Bayer 04 Leverkusen Vertragspoker um Schlotterbeck! Bleibt der BVB-Star nach diesem Sieg? Die Öffentlichkeit verdiene eine "faktenbasierte und transparente Debatte", sodass die "sofortige Offenlegung der Verhandlungen" geboten sei, hieß es außerdem in dem Schreiben.

Die Bayer-Profis jubeln über den Treffer von Ibrahim Maza (3. v. r.) zur 1:0-Führung. © David Inderlied/dpa

Bayer-Youngster Ibrahim Maza trifft glücklich zur 1:0-Führung gegen Borussia Dortmund

Vergab gleich zweimal gute Gelegenheiten zum Ausgleich: Nationalspieler Karim Adeyemi. © David Inderlied/dpa Ganz so kreativ wie die Fans zeigten sich die beiden Teams dann allerdings nicht auf dem Rasen. In einer offenen, aber nicht hochkarätigen Anfangsphase gelang es weder den Hausherren noch den Gästen, sich wirkliche Chancen herauszuspielen. Zu oft misslang der Pass in die letzte Reihe, zu oft gab es Missverständnisse. Erst mit der glücklichen 1:0-Führung für die Werkself durch Youngster Ibrahim Maza (34.) änderte sich das Geschehen auf dem Rasen dann ganz allmählich. Plötzlich war auch der BVB zielstrebiger - und hatte in Person von Karim Adeyemi gleich die doppelte Chance auf den Ausgleich. Bayer 04 Leverkusen Vier Tore, vier Vorlagen: Bayer 04 von diesem Senkrechtstarter fasziniert Beim ersten Versuch konnte Robert Andrich den Einschlag allerdings noch so gerade verhindern (40.), während der Nationalspieler nur zwei Minuten später zu genau zielte - und die Kugel knapp am rechten Pfosten vorbei jagte. In der Folge schlief die Partie dann wieder für eine ganze Weile ein. Wirklich laut im Signal-Iduna-Park wurde es erst wieder in der 60. Minute, als Bayer-Angreifer Martin Terrier nach butterweichem Pass von Alejandro Grimaldo zum vermeintlichen 2:0 einschob. Glück für den BVB: Während des Spielzugs stand Ernest Poku knapp einen halben Meter im Abseits, Referee Tobias Stieler entschied mithilfe des VAR folgerichtig auf Abseits. Half am Ende aber alles nichts - die Hausherren blieben zu harmlos und verabschiedeten sich folgerichtig aus dem Cup.

Statistik zum Spiel zwischen Borussia Dortmund und Bayer 04 Leverkusen