Bayer-Revanche geglückt! Werkself schmeißt BVB aus dem Pokal
Dortmund - Wenige Tage nach der 1:2-Niederlage im heimischen Stadion ist Bayer 04 Leverkusen die Revanche gegen Borussia Dortmund geglückt: In einem über weite Strecken ereignisarmen DFB-Pokal-Achtelfinale setzte sich die Werkself mit 1:0 im Signal-Iduna-Park durch. Vorher stand aber einmal mehr ein Fanprotest im Mittelpunkt.
Auslöser war - wie schon in den vergangenen Wochen bei Partien in der Bundesliga, in denen die Anhänger in den ersten zwölf Spielminuten schwiegen - die anstehende Innenministerkonferenz, auf der strengere Regeln für Fußballstadien auf der Agenda stehen.
Doch Schweigen allein reichte dem Dortmunder Anhang am Dienstag offenbar nicht. Stattdessen entrollten sie einen XXL-Brief mitten im Herzen der Gelben Wand in der Südkurve.
Darin stand unter anderem: "Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass populistische Forderungen ohne jedwede Sachgrundlage zu unterlassen sind. Die aus Ihren Häusern angefertigten Statistiken sprechen eine deutlich andere Sprache."
Die Öffentlichkeit verdiene eine "faktenbasierte und transparente Debatte", sodass die "sofortige Offenlegung der Verhandlungen" geboten sei, hieß es außerdem in dem Schreiben.
Bayer-Youngster Ibrahim Maza trifft glücklich zur 1:0-Führung gegen Borussia Dortmund
Ganz so kreativ wie die Fans zeigten sich die beiden Teams dann allerdings nicht auf dem Rasen.
In einer offenen, aber nicht hochkarätigen Anfangsphase gelang es weder den Hausherren noch den Gästen, sich wirkliche Chancen herauszuspielen. Zu oft misslang der Pass in die letzte Reihe, zu oft gab es Missverständnisse.
Erst mit der glücklichen 1:0-Führung für die Werkself durch Youngster Ibrahim Maza (34.) änderte sich das Geschehen auf dem Rasen dann ganz allmählich. Plötzlich war auch der BVB zielstrebiger - und hatte in Person von Karim Adeyemi gleich die doppelte Chance auf den Ausgleich.
Beim ersten Versuch konnte Robert Andrich den Einschlag allerdings noch so gerade verhindern (40.), während der Nationalspieler nur zwei Minuten später zu genau zielte - und die Kugel knapp am rechten Pfosten vorbei jagte.
In der Folge schlief die Partie dann wieder für eine ganze Weile ein. Wirklich laut im Signal-Iduna-Park wurde es erst wieder in der 60. Minute, als Bayer-Angreifer Martin Terrier nach butterweichem Pass von Alejandro Grimaldo zum vermeintlichen 2:0 einschob. Glück für den BVB: Während des Spielzugs stand Ernest Poku knapp einen halben Meter im Abseits, Referee Tobias Stieler entschied mithilfe des VAR folgerichtig auf Abseits.
Half am Ende aber alles nichts - die Hausherren blieben zu harmlos und verabschiedeten sich folgerichtig aus dem Cup.
Statistik zum Spiel zwischen Borussia Dortmund und Bayer 04 Leverkusen
DFB-Pokal, Achtelfinale
Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen 0:1 (0:1)
Borussia Dortmund: Kobel - Anton, Can, N. Schlotterbeck - Ryerson (67. Guirassy), Bellingham, F. Nmecha (74. Groß), Svensson (86. Bensebaini), Adeyemi, Chukwuemeka (68. Beier) - Fabio Silva (68. Brandt)
Bayer 04 Leverkusen: Flekken - Quansah, Andrich, Tapsoba - Maza, Aleix Garcia, Hofmann (90.+3 Badé), Terrier (61. M. Tillmann), Grimaldo, Poku (83. Tella) - Kofane (61. Schick)
Schiedsrichter: Tobias Stieler (Sölden/Schwarzwald)
Zuschauer: 80.000
Tore: 0:1 Ibrahim Maza (34.)
Gelbe Karten: Anton (68.), Bellingham (71.), Can (90.) / Andrich (75.), M. Tillmann (87.)
Titelfoto: David Inderlied/dpa