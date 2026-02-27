Klarheit nach Auswechslung: Bayer 04 muss lange auf Vazquez verzichten

Leverkusen - Bayer 04 muss in den nächsten Wochen auf Rechtsverteidiger Lucas Vazquez (34) verzichten.

Lucas Vazuqez (34) musste im Heimspiel gegen Piräus früher vom Feld. © Rolf Vennenbernd/dpa

Das hat der Klub am Freitagmittag offiziell mitgeteilt.

Der Spanier habe sich demnach im Duell gegen Olympiakos Piräus eine Wadenverletzung zugezogen und falle damit mehrere Wochen aus.

Außerdem bangt Trainer Kasper Hjulmand (53) um Sommer-Neuzugang Malik Tillman (23). Der Ex-Münchner hatte sich ebenfalls im Play-off-Rückspiel gegen die Griechen verletzt und musste vorzeitig vom Platz.