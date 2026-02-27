Klarheit nach Auswechslung: Bayer 04 muss lange auf Vazquez verzichten
Leverkusen - Bayer 04 muss in den nächsten Wochen auf Rechtsverteidiger Lucas Vazquez (34) verzichten.
Das hat der Klub am Freitagmittag offiziell mitgeteilt.
Der Spanier habe sich demnach im Duell gegen Olympiakos Piräus eine Wadenverletzung zugezogen und falle damit mehrere Wochen aus.
Außerdem bangt Trainer Kasper Hjulmand (53) um Sommer-Neuzugang Malik Tillman (23). Der Ex-Münchner hatte sich ebenfalls im Play-off-Rückspiel gegen die Griechen verletzt und musste vorzeitig vom Platz.
Nach zuletzt zwei Nullnummern in Serie wollen Hjulmand und die Werkself am Samstag gegen Mainz 05 zurück in die Erfolgsspur. "Die Energie hat ein bisschen gefehlt. Wir müssen wieder in unseren Rhythmus kommen. Wir sind jetzt bereit für den Fokus auf die Liga."
Verpasst Leverkusen einen Heimsieg gegen die "Meenzer" drohe ein größerer Rückstand auf die Champions-League-Plätze.
