Hammer-Los für Bayer! Werkself muss gegen Ligaprimus der Champions League ran

Leverkusen/Nyon - Das Los hat entschieden! Bayer 04 trifft im Achtelfinale der Champions League auf den Spitzenreiter der Ligaphase.

Für Kasper Hjulmand werden die Duelle gegen den FC Arsenal die größten Herausforderungen seiner bisherigen Laufbahn. © Rolf Vennenbernd/dpa

Acht Siege aus acht Spielen - und jetzt kommt die Werkself!

Die Leverkusener müssen in der Runde der letzten 16 Mannschaften gegen Arsenal London antreten. Das hat die Auslosung im schweizerischen Nyon ergeben.

Das Team um Trainer Kasper Hjulmand (53) entgeht damit nur um Haaresbreite einem Deutsch-Deutschen Duell gegen den FC Bayern.