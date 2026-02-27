Hammer-Los für Bayer! Werkself muss gegen Ligaprimus der Champions League ran
Leverkusen/Nyon - Das Los hat entschieden! Bayer 04 trifft im Achtelfinale der Champions League auf den Spitzenreiter der Ligaphase.
Acht Siege aus acht Spielen - und jetzt kommt die Werkself!
Die Leverkusener müssen in der Runde der letzten 16 Mannschaften gegen Arsenal London antreten. Das hat die Auslosung im schweizerischen Nyon ergeben.
Das Team um Trainer Kasper Hjulmand (53) entgeht damit nur um Haaresbreite einem Deutsch-Deutschen Duell gegen den FC Bayern.
Für den Rekordmeister aus München geht es im Achtelfinale gegen BVB-Schreck Atalanta Bergamo. Die Italiener hatten die Dortmunder unter der Woche trotz 0:2-Hinspielpleite im Rückspiel mit 4:1 besiegt und den Einzug in die nächste Runde perfekt gemacht.
Die Duelle im Achtelfinale finden am 10./11. März und 17./18. März statt.
