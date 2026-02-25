Nach Nullnummer in der Champions League: TV-Experte rechnet mit Bayer Leverkusen ab

Leverkusen - Der frühere Fußball-Weltmeister Christoph Kramer (35) ist mit Bayer Leverkusen nach dem 0:0 im Playoff-Rückspiel der Champions League gegen Olympiakos Piräus hart ins Gericht gegangen.

Fußball-Weltmeister Christoph Kramer (35) ist mit Bayer 04 Leverkusen hart ins Gericht gegangenen. © Jan Woitas/dpa

"Wir müssen nicht darüber reden, das Spiel war insgesamt große Scheiße", schimpfte der TV-Experte bei Amazon Prime.

Leverkusen war dank des 2:0 im Hinspiel in Griechenland ins Achtelfinale der Königsklasse eingezogen. "Das war heute so eine Art Schaulaufen. Zum Glück hat der Gegner es nicht bestraft", hatte auch Bayer-Kapitän Robert Andrich (31) zugegeben.

Jonas Hofmann (33) schlug in die gleiche Kerbe: "Das war leider kein Zuckerschlecken von uns. Heute ist keiner da, der zufrieden sein kann."

Selbst Trainer Kasper Hjulmand (53) fand kritische Worte.

"Wir sind weiter und das ist gut. Unsere Leistung war aber nicht gut. Uns fehlte Energie. Wir müssen besser spielen und sind nicht zufrieden mit unserem Spiel", sagte der Däne.