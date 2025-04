Leverkusen gegen Union komplett von der Rolle! Meistertitel so gut wie futsch

Leverkusen - War es das endgültig mit der Titelverteidigung? Beim Heimspiel gegen tapfere Eiserne kommt Bayer 04 Leverkusen am Ende nicht über ein mageres 0:0 hinaus. In München lacht man sich dagegen wohl ins Fäustchen.

Nach rund einer Stunde brachte Xabi Alonso Spielmacher Florian Wirtz (2.v.l.) ins Spiel. © Bernd Thissen/dpa

Harmlos, harmloser, am harmlosesten... Unter diesem Motto ist das sonnige Treiben in der ausverkauften BayArena am allerbesten zu beschreiben.

Trotz phasenweise drückender Überlegenheit und deutlich mehr Spielanteilen muss Leverkusen den Rekordmeister tabellarisch wohl davonziehen lassen.

Da nützte auch das mit viel Applaus und Standing Ovations gefeierte Mini-Comeback von Superstar Florian Wirtz (58.) nichts.

Zur Erinnerung: Der 21-Jährige hatte sich Anfang März gegen Werder Bremen schlimmer verletzt, war seitdem ausgefallen.

Unbeeindruckt davon traten an diesem Nachmittag die Köpenicker von Union Berlin an. Trotz defensiver Ausrichtung hatten sie immer mal wieder gefährliche Nadelstiche über schnelle Konter in petto - den größten konnte Keeper Lukas Hradecky (61.) noch entschärfen.