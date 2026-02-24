Leverkusen will Achtelfinale der Champions League perfekt machen, doch Vorsicht!
Von Jana Glose
Leverkusen - Bayer 04 Leverkusen will im Rückspiel gegen Olympiakos Piräus den Einzug ins Achtelfinale in der Champions League perfekt machen.
Nach dem 2:0-Erfolg in Griechenland hat die Werkself vor der Playoff-Partie am Dienstagabend (21 Uhr/Amazon Prime) vor heimischem Publikum eine gute Ausgangssituation.
Trainer Kasper Hjulmand (53) warnte aber davor, zu leichtfertig in das Duell gegen den griechischen Meister zu gehen.
Schließlich hatte Bayer 04 in der Ligaphase bei Olympiakos auch schon mit 0:2 verloren.
Sollte der Bundesligist den Sprung unter die besten 16 Mannschaften schaffen, würde entweder der FC Bayern München oder der FC Arsenal als Gegner warten.
Im Hinspiel hatte die Werkself lange mit der aggressiven Spielweise von Olympiakos zu kämpfen, brachte den Knoten aber durch einen Doppelpack von Stürmer-Star Patrik Schick (30) zum Platzen.
Tabelle UEFA Champions League
|POS
|VEREIN
|Sp.
|+/-
|Pkt.
|1
|Arsenal FC
|8
|23:4
|24
|2
|FC Bayern München
|8
|22:8
|21
|3
|Liverpool FC
|8
|20:8
|18
|4
|Tottenham Hotspur FC
|8
|17:7
|17
|5
|FC Barcelona
|8
|22:14
|16
|6
|Chelsea FC
|8
|17:10
|16
|7
|Sporting Clube de Portugal
|8
|17:11
|16
|8
|Manchester City FC
|8
|15:9
|16
|9
|Real Madrid CF
|8
|21:12
|15
|10
|FC Internazionale Milano
|8
|15:7
|15
|11
|Paris Saint-Germain FC
|8
|21:11
|14
|12
|Newcastle United FC
|8
|17:7
|14
|13
|Juventus FC
|8
|14:10
|13
|14
|Club Atlético de Madrid
|8
|17:15
|13
|15
|Atalanta BC
|8
|10:10
|13
|16
|Bayer 04 Leverkusen
|8
|13:14
|12
|17
|Borussia Dortmund
|8
|19:17
|11
|18
|PAE Olympiakos SFP
|8
|10:14
|11
|19
|Club Brugge KV
|8
|15:17
|10
|20
|Galatasaray SK
|8
|9:11
|10
|21
|AS Monaco FC
|8
|8:14
|10
|22
|Qarabağ Ağdam FK
|8
|13:21
|10
|23
|FK Bodø/Glimt
|8
|14:15
|9
|24
|Sport Lisboa e Benfica
|8
|10:12
|9
|25
|Olympique de Marseille
|8
|11:14
|9
|26
|Paphos FC
|8
|8:11
|9
|27
|Royale Union Saint-Gilloise
|8
|8:17
|9
|28
|PSV
|8
|16:16
|8
|29
|Athletic Club
|8
|9:14
|8
|30
|SSC Napoli
|8
|9:15
|8
|31
|FC København
|8
|12:21
|8
|32
|AFC Ajax
|8
|8:21
|6
|33
|Eintracht Frankfurt
|8
|10:21
|4
|34
|SK Slavia Praha
|8
|5:19
|3
|35
|Villarreal CF
|8
|5:18
|1
|36
|FK Kairat
|8
|7:22
|1
Titelfoto: Yorgos Karahalis/dpa
