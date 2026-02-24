Leverkusen will Achtelfinale der Champions League perfekt machen, doch Vorsicht!

Bayer 04 Leverkusen will im Rückspiel gegen Olympiakos Piräus den Einzug ins Achtelfinale in der Champions League perfekt machen.

Von Jana Glose

Ein Doppelpack von Patrik Schick (30, l.) brachte die Werkself beim Hinspiel in Piräus auf die Siegerstraße.
Nach dem 2:0-Erfolg in Griechenland hat die Werkself vor der Playoff-Partie am Dienstagabend (21 Uhr/Amazon Prime) vor heimischem Publikum eine gute Ausgangssituation.

Trainer Kasper Hjulmand (53) warnte aber davor, zu leichtfertig in das Duell gegen den griechischen Meister zu gehen.

Schließlich hatte Bayer 04 in der Ligaphase bei Olympiakos auch schon mit 0:2 verloren.

Sollte der Bundesligist den Sprung unter die besten 16 Mannschaften schaffen, würde entweder der FC Bayern München oder der FC Arsenal als Gegner warten.

Im Hinspiel hatte die Werkself lange mit der aggressiven Spielweise von Olympiakos zu kämpfen, brachte den Knoten aber durch einen Doppelpack von Stürmer-Star Patrik Schick (30) zum Platzen.

