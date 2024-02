Mit Alonso zum FC Liverpool? Jetzt spricht Bayer-04-Sportboss Rolfes Klartext!

Sportgeschäftsführer Simon Rolfes (42) ist einer der Väter des aktuellen Höhenflugs von Bundesliga-Spitzenreiter Bayer 04 Leverkusen. © Tom Weller/dpa

"Dass es aufgrund unserer aktuellen Erfolge viele Spekulationen um die Protagonisten von Bayer 04 gibt, gehört zum Geschäft", sagte er dem "Kicker".

Ergänzend fügte der 42-Jährige hinzu: "Das ändert aber nichts an meiner Ausrichtung. Ich habe meinen Vertrag nicht ohne Grund erst im Herbst verlängert. Ich bin in dieser Konstellation absolut happy in Leverkusen."

Rolfes hatte erst vor zweieinhalb Monaten einen Kontrakt bis 2028 bei der Werkself unterzeichnet. Als Profi bestritt er 377 Pflichtspiele für Leverkusen und war viele Jahre Kapitän.

2018 kehrte er als Funktionär zurück, war zunächst Leiter Jugend und Entwicklung, dann Sportdirektor. Im Juli 2022 wurde er als Nachfolger des heutigen DFB-Sportdirektors Rudi Völler (63) Geschäftsführer.