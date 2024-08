Nach Transfer-Hickhack: Jetzt spricht Bayer-Leverkusen-Star Jonathan Tah

Leverkusen - Wochenlang rankten sich hartnäckige Wechselgerüchte um Bayer Leverkusens Abwehr-Chef Jonathan Tah (28). Nun ist klar: Der Vize-Kapitän bleibt an Bord. Am Freitagabend hat sich Tah selbst zu dem Theater geäußert.

Daneben beteuert der Nationalverteidiger, dass er fest davon überzeugt sei, gemeinsam mit der Werkself eine weitere erfolgreiche Saison zu spielen und "wieder in allen Wettbewerben für Ausrufezeichen sorgen zu können."

Sich hängen lassen wegen des gescheiterten Transfers will Tah nicht, verspricht er. Im Gegenteil: "Ihr könnt euch sicher sein, dass ich mich sehr auf die Herausforderungen mit unserer Mannschaft, dem Trainerteam und euch Fans diese Saison freue", schreibt der gebürtige Hamburger.

Auf seinem offiziellen Instagram-Account räumt der 28-Jährige zwar ein, dass er "zwischenzeitlich auch Wechseloptionen geprüft habe", allerdings längst nicht alles, was berichtet wurde, der Wahrheit entspräche.

Von Enttäuschung keine Spur! Sieht auch Bayer-Trainer Xabi Alonso (42) so. Der stellte schon am Freitag fest: "Jona ist zu 100 Prozent fokussiert. Er hat gezeigt, dass er dabei ist und dass er ein Top-Spieler gegen Leipzig sein wird. Er ist perfekt bereit. Er spielt von Anfang an!"

Heißt auch: Weil der etatmäßige Kapitän Lukas Hradecky (34) gegen RB Leipzig wegen eines Infekts ausfallen wird, wird Vize Tah seine Mannschaft wohl als Anführer aufs Feld führen.