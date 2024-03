Schmutziger Scheidungskrieg: Ex verkauft WM-Final-Trikot von Leverkusen-Star!

Leverkusen/Buenos Aires (Argentinien) - Jetzt wird es richtig hässlich! Exequiel Palacios (25), argentinischer Weltmeister im Dienst von Bayer Leverkusen , steckt gerade in einer Scheidung. Und die wird so schmutzig, dass seine Ex-Frau sogar sein WM-Final-Trikot verkauft hat!

Dazu gehörten auch Erinnerungsstücke an Erfolge ihres Ex-Mannes wie sein ihr gewidmetes Trikot aus dem WM-Finale 2022 und seine Weltmeister-Medaille!

Ihre Konsequenz: Um die Raten für ihre Wohnung zahlen zu können, müsse sie "alles verkaufen, was nötig ist".

Lokalen Medien zufolge trat Frías deshalb in der argentinischen TV-Show "Socios del Espectáculo" auf und schilderte ihre schwierige finanzielle Lage. Sie versuche zwar, zu arbeiten, sei aber zuvor vier Jahre mit Palacios im Ausland gewesen.

Ihr Vorwurf: Der Mittelfeldspieler wolle die Scheidungspapiere nicht unterschreiben und komme seinen finanziellen Verpflichtungen nicht nach, unter anderem für eine gemeinsame Wohnung in Buenos Aires.

Doch in seiner argentinischen Heimat trägt seine Ex-Frau Yésica Frías (30) gerade den Scheidungs-Zoff in aller Öffentlichkeit über Social Media und TV-Sendungen aus.

Sportlich geht es bei Palacios derzeit aufwärts: Nach seiner Muskelverletzung konnte er in dieser Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen, sein Comeback naht.

Bezüglich der Medaille ruderte Frías allerdings kurz darauf zurück: Es sei natürlich nicht die Originalmedaille, sondern eine Nachbildung, erklärte die Influencerin laut TN in einem Twitch-Stream. Das Original befinde sich nicht in ihrem Besitz.

Der Käufer selbst gab auf Instagram an, auch die Medaille gekauft zu haben, und hoffe, dass der Verkauf für Frías hilfreich gewesen sei.

Ihre Ankündigung setzte sie sogleich in die Tat um: Wenig später postete sie ein Bild in ihrer Instagram-Story, das sie mit einem Palacios-Trikot samt Widmung sowie einem Käufer zeigt.

Seit 2020 trägt Exequiel Palacios (25) das Trikot von Bayer Leverkusen. © Federico Gambarini/dpa

Rund fünf Jahre lang waren die Palacios und Frías ein Paar, heirateten 2021 und lebten seit Palacios' Wechsel zu Leverkusen gemeinsam in Deutschland.

2023 folgte jedoch die Trennung - und jetzt die Schlammschlacht!

Sein Verein steht aber hinter dem Argentinier. "Wir als Verein kennen durch unseren Spieler das Trennungsthema seit geraumer Zeit. Pala hat sich in dem Trennungsjahr nie etwas zuschulden kommen lassen", stärkte Sportgeschäftsführer Simon Rolfes (42) dem 25-Jährigen bei BILD den Rücken.

"Er erfährt durch Bayer 04 jegliche Unterstützung, damit der Scheidungsprozess sowohl in Deutschland als auch in Argentinien ganz normal abgewickelt wird. Dass seine Ex-Frau öffentlich Ansprüche gelten machen will, spricht wohl für sich."