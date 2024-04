06.04.2024 18:33 So wird Bayer Leverkusen nächstes Wochenende Meister!

Nach der Bayern-Blamage in Heidenheim kann Bayer 04 Leverkusen bereits am nächsten Spieltag die ersten Deutschen Meisterschaft klarmachen. So ist es möglich!

Von Lukas Schulze

Leverkusen - Nach der Bayern-Blamage in Heidenheim und dem eigenen Sieg bei Union Berlin kann Bayer 04 Leverkusen bereits am nächsten Spieltag die ersten Deutschen Meisterschaft klarmachen. So ist es möglich! Können den Sekt kalt stellen: Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sich Bayer Leverkusen am kommenden Wochenende zum Deutschen Meister kürt! © Marius Becker/dpa Bayer 04 Leverkusen wird kommendes Wochenende Deutscher Meister, wenn: a) Bayer sein Sonntags-Heimspiel (17.30 Uhr) gegen Werder Bremen gewinnt.



ODER c) Bayern gegen Köln ein Unentschieden holt und Bayer ebenfalls mindestens ein Remis am darauffolgenden Tag gegen Bremen einfährt. Bayern München sein Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr) verliert. Leverkusen hat 16 Punkte Vorsprung auf die Bayern. Bei sechs ausstehenden Partien und 18 maximal möglichen Zählern sind B04 und ihr Erfolgstrainer Xabi Alonso (42) der Meisterschale so nah wie nie! Tabelle 1. Bundesliga POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 Bayer 04 Leverkusen 28 69:19 76 2 FC Bayern München 28 80:36 60 3 VfB Stuttgart 28 63:34 58 4 Borussia Dortmund 28 55:32 54 5 RB Leipzig 28 64:33 53 6 Eintracht Frankfurt 28 43:36 42 7 FC Augsburg 27 44:43 36 8 SC Freiburg 28 40:52 36 9 TSG 1899 Hoffenheim 27 45:52 33 10 1. FC Heidenheim 1846 28 41:49 33 11 SV Werder Bremen 28 36:44 31 12 1. FC Union Berlin 28 25:43 29 13 Borussia Mönchengladbach 27 46:53 28 14 VfL Wolfsburg 27 33:44 28 15 VfL Bochum 1848 28 33:58 26 16 1. FSV Mainz 05 28 26:46 23 17 1. FC Köln 28 23:49 22 18 SV Darmstadt 98 28 28:71 14 Die Tabelle der Bundesliga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist Deutscher Meister. Wer auf den Rängen 17 und 18 steht, steigt in die 2. Bundesliga ab. Der drittletzte Platz (Position 16) darf in der sogenannten Relegation um den Klassenerhalt spielen. Der Gegner ist der Drittplatzierte der 2. Bundesliga.

Titelfoto: Bildmontage: Marius Becker/dpa