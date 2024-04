Wahnsinn in Heidenheim: FC Bayern kassiert beim Underdog nächste Pleite!

Heidenheim - Was ist in dieser Spielzeit nur beim FC Bayern los? Die Meisterschaft ist längst futsch, die Schwankungen sogar innerhalb der Spiele sind erschreckend - selbst gegen den Underdog aus Heidenheim setzte es eine 2:3-Pleite!

Da war die Welt der Münchner Fans noch in Ordnung: Harry Kane (r.) brachte mit seinem Treffer zum 1:0 den FC Bayern in Führung. © Tom Weller/dpa

Stolze 37 Minuten lang hielt das Abwehrbollwerk der mutigen Hausherren aus Baden-Württemberg, die offensiv gar nichts zustande brachten, den fokussiert agierenden Münchnern stand, dann war es Harry Kane, der den Dosenöffner verkörperte.

Der Rekordmeister hatte in einer einseitigen Partie zur Pause bis zu 80 Prozent Ballbesitz, Serge Gnabry erhöhte kurz noch vor dem Halbzeitpfiff in der 44. Minute auf 2:0. Alles schien, als würden die Bayern die Generalprobe für das Duell in der Champions League gegen den FC Arsenal am Dienstagabend konzentriert und eher im Vorbeigehen mitnehmen.

Kurzum: Alles im Griff, voll auf Kurs und sehr zur Freude von Thomas Tuchel stand dabei sogar die oft gescholtene Innenverteidigung bestehend aus Dayot Upamecano und Min-Jae Kim fast schon überraschend sicher, was aber natürlich auch der Harmlosigkeit der Heidenheimer geschuldet war.

Doch die Bayern wären in der laufenden Saison nicht gegen den 1. FC Saarbrücken aus dem DFB-Pokal geflogen sowie in der Meisterschaft chancenlos hinter Bayer Leverkusen, wenn solch ein Auftritt - wie in der Vergangenheit - auch von Dauer wäre.

Und genau das fiel offenbar der Truppe von Trainer Frank Schmidt zu Beginn des zweiten Durchgangs ebenfalls auf.

Zu diesem Zeitpunkt hatte ein neuer Schiedsrichter das Sagen: Da Robert Schröder aufgrund von Kreislaufproblemen nicht weitermachen könnte, musste der bis dato als vierter Unparteiischer agierende Patrick Alt in Halbzeit zwei ran.