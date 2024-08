Steht ein Wechsel bevor? Bayer-Star Wirtz ehrlich: "Wird sich zeigen, was passiert"

Leverkusen/Donaueschingen - Trotz eines langfristigen Vertrages bis 2027 stellen sich die Fans von Bayer 04 Leverkusen die Frage: Was wird aus Topstar Florian Wirtz (21)?

Florian Wirtz (21) bereitet sich im Bayer-Trainingslager in Donaueschingen auf die anstehende Saison vor. © Soeren Stache/dpa

Im Gegensatz zum Gros der Anhänger ist der allerdings noch entspannt und blendet seine persönliche Zukunftsplanung weitgehend aus.

"Ich habe keinen Fahrplan. Ich habe gar nichts in meinem Kopf. Ich bin froh, nach der Sommerpause wieder Fußball spielen zu dürfen", sagte der Nationalspieler am Rande des Trainingslagers in Donaueschingen. "Und ich habe mich gefreut, wieder herzukommen."



Trotz des langfristigen Vertrags wird ständig über einen Wechsel des 21-Jährigen spekuliert. Durch seine Leistungen bei Bayer und der deutschen Nationalmannschaft soll Wirtz unter anderem das Interesse des FC Bayern München, Real Madrid und anderen europäischen Topklubs geweckt haben.

"Ich versuche erst mal, mit der Mannschaft meine Ziele zu erreichen. Dann wird sich irgendwann zeigen, was passiert", so Wirtz, der die Leistungen der abgelaufenen Saison mit der Werkself bestätigen und den Meistercoup wiederholen will.