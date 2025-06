Tah-Ersatz gefunden? Bayer Leverkusen hat England-Talent im Visier

Alles in Kürze

Innenverteidiger Jarell Quansah (22) kommt in seinen 58 Pflichtspielen für den FC Liverpool auf drei Tore und drei Vorlagen. © Bradley Collyer/PA Wire/dpa

Wie Sportsender "Sky" am Freitag berichtet, sollen die Rheinländer kurz vor der Verpflichtung von Innenverteidiger-Youngster Jarell Quansah (22) stehen. Die beiden Klubs hätten bereits eine "vollständige Einigung" erzielt, so der Sender.

Demnach greift die Werkself für den 22-Jährigen sogar tief in die Tasche: Rund 30 Millionen Euro sollen aus der Farbenstadt in den Nordwesten Englands fließen. In Leverkusen soll Quansah einen Vertrag bis 2030 unterschreiben.

Der Profi spielt seit 2008 beim FC Liverpool und steht dort noch bis 2029 unter Vertrag. Insgesamt kommt er auf 58 Pflichtspieleinsätze für den Premier-League-Champion.

Aktuell ist der 22-Jährige mit der englischen U21-Nationalmannschaft bei der EM in der Slowakei unterwegs.