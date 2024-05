Termin für Meister-Party steht: So will Leverkusen mit den Fans feiern!

Mangels tauglichem Meisterbalkon wird die anschließende Party mit den Fans dann via Autokorso in die Bay-Arena verlegt. Für die Feier werden rund 40.000 kostenlose Tickets vorab verfügbar sein.

Das Team landet einen Tag nach dem Pokalfinale in Berlin um 13.30 Uhr am Flughafen Köln/Bonn. Von dort geht's nach Schloss Morsbroich wo sich die Mannschaft ins Goldene Buch der Stadt einträgt.

In der Europa-League hat Bayer Leverkusen nach dem 2:0 im Halbfinalhinspiel bei der AS Rom bereits gute Chancen auf das Finale in Dublin am 22. Mai. Dort wird der Gegner entweder Olympique Marseille oder Atalanta Bergamo sein.



Eins ist jetzt jedenfalls schon sicher: Mit dem bereits eingetüteten ersten Deutschen Meistertitel der Vereinsgeschichte haben sich die Leverkusener eine unvergessliche Sause mit ihren Fans mehr als verdient.