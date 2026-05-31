Trainer-Hammer bahnt sich an: Bayer 04 und Simon Rolfes wohl an unbekannter B-Lösung dran

Leverkusen - Das Trainer-Theater bei Bayer 04 bekommt neuen Schwung! Offenbar soll Simon Rolfes (44) hinter verschlossenen Türen mit einem neuen Kandidaten ins Gespräch gekommen sein.

Interne Unstimmigkeiten mit der Führungsetage sollen bereits Grund für das Sommer-Aus von Oliver Glasner (51) bei Crystal Palace sein. © Robert Michael/dpa

Die Trainersuche bei der Werkself ähnelt stark der des FC Bayern vor rund zwei Jahren – ehe in Vincent Kompany (40) die vermeintliche Z-Lösung zu einem der erfolgreichsten Trainer der Klubgeschichte avancierte.

Bei Bayer sucht man derweil einen geeigneten Nachfolger für Kasper Hjulmand (54). Der Däne hat es – trotz millionenschwerem und hochtalentiertem Kader – nicht in die Champions League geschafft.

Sein Aus? Wohl beschlossene Sache. Potenzielle Nachfolger? Sagen aktuell wohl reihenweise ab und landen bei anderen Klubs.

Beispiel Felipe Luis (40) – der Brasilianer geht zur AS Monaco. Andoni Iraola (43) gilt nach dem Abgang von Arne Slot (47) beim FC Liverpool als Top-Favorit auf dessen Nachfolge.

Laut Kicker scheint auch Oliver Glasner (51) nicht mehr die ideale Wunschlösung zu sein.

Rund um Simon Rolfes sei man sich zwar der Fähigkeiten des Conference-League-Siegers bewusst – allerdings gibt es große Fragezeichen um den Charakter des Erfolgstrainers.