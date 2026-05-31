Trainer-Hammer bahnt sich an: Bayer 04 und Simon Rolfes wohl an unbekannter B-Lösung dran
Leverkusen - Das Trainer-Theater bei Bayer 04 bekommt neuen Schwung! Offenbar soll Simon Rolfes (44) hinter verschlossenen Türen mit einem neuen Kandidaten ins Gespräch gekommen sein.
Die Trainersuche bei der Werkself ähnelt stark der des FC Bayern vor rund zwei Jahren – ehe in Vincent Kompany (40) die vermeintliche Z-Lösung zu einem der erfolgreichsten Trainer der Klubgeschichte avancierte.
Bei Bayer sucht man derweil einen geeigneten Nachfolger für Kasper Hjulmand (54). Der Däne hat es – trotz millionenschwerem und hochtalentiertem Kader – nicht in die Champions League geschafft.
Sein Aus? Wohl beschlossene Sache. Potenzielle Nachfolger? Sagen aktuell wohl reihenweise ab und landen bei anderen Klubs.
Beispiel Felipe Luis (40) – der Brasilianer geht zur AS Monaco. Andoni Iraola (43) gilt nach dem Abgang von Arne Slot (47) beim FC Liverpool als Top-Favorit auf dessen Nachfolge.
Laut Kicker scheint auch Oliver Glasner (51) nicht mehr die ideale Wunschlösung zu sein.
Rund um Simon Rolfes sei man sich zwar der Fähigkeiten des Conference-League-Siegers bewusst – allerdings gibt es große Fragezeichen um den Charakter des Erfolgstrainers.
Oliver Glasner wohl charakterlich schwierig – Will Simon Rolfes Machtkampf vermeiden?
Deshalb soll der 44-Jährige dem Kicker zufolge jetzt mit einem nicht medial bekannten Trainer Kontakt aufgenommen haben, um am Ende nicht mit Notnagel Kasper Hjulmand weitermachen zu müssen.
Erst vor rund zwei Wochen hatte der ehemalige Mittelfeldspieler angekündigt, Ende Mai für klare Verhältnisse und einen neuen Mann an der Seitenlinie gesorgt zu haben – Stand jetzt: Fehlanzeige.
Dass sich die Trainersuche aktuell wie Kaugummi rund um die BayArena zieht, lässt dem Vernehmen nach auch die Kritik an Rolfes wachsen.
Ohnehin wegen seiner unterm Strich durchwachsenen Transfers -–vorne weg die Verpflichtung von Debakel-Trainer Erik ten Hag (56) – im Vorjahres-Sommer ist der Meistermacher von 2023/24 gewaltig unter Zugzwang.
Durchaus möglich, dass Rolfes derzeit auf einen Trainer-Coup in der Kategorie Xabi Alonso (44) spekuliert, um am Ende als gefeierter Klubboss dazustehen.
Titelfoto: Bildmontage: Harry Langer/dpa