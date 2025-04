Trotz Hoffnung auf Meistertitel: Ist Alonso-Aus bei Bayer 04 schon beschlossene Sache?

Noch-Trainer Carlo Ancelotti (65) steht bei Real Madrid kurz vor dem Aus. © Frank Augstein/AP/dpa

Grund dafür ist die nun mehr absolut unsichere Zukunft von Xabi Alonso (43) unterm Bayer-Kreuz!

Denn: Real dürfte in diesem Sommer wohl jeden Hebel in Bewegung setzen, um den Ex-Schützling an die Seitenlinie zu holen - koste es, was es wolle.

Mit Noch-Trainer Carlo Ancelotti (65) scheinen die Fronten geklärt. Der Italiener wird den Klub spätestens im Sommer 2026 verlassen. Ein vorzeitiger Rausschmiss nach dem blamablen CL-Aus gegen Arsenal London wird wohl immer wahrscheinlicher.

Gut für Bayer: Noch besitzt der Fanliebling einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. Zuletzt hatte Klubboss Fernando Carro (60) angekündigt, dass sein Landsmann - unabhängig vom Abschneiden Madrids in der Champions League - auch in der kommenden Saison bei Bayer 04 im Amt sein werde.