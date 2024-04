Ungewöhnlich! Leverkusen-Star hoffte auf Wechsel von Xabi Alonso zum FC Bayern

Leverkusen - An Karfreitag sorgte Trainer Xabi Alonso (42) bei den Fans von Bayer 04 Leverkusen für Erleichterung. Der Spanier verkündete auf einer Pressekonferenz, dass er dem Verein auch in der kommenden Saison erhalten bleibt - ganz zum Unmut eines Bayer-Stars anscheinend.

Josip Stanisic (24) im Spiel gegen seinen Stammverein, dem FC Bayern München. © Rolf Vennenbernd/dpa

Die Rede ist von Josip Stanisic (24)! Doch die Aussagen kommen nicht überraschend, denn der kroatische Nationalspieler ist vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München an die Werkself ausgeliehen und wird im Sommer wieder zurückkehren.

"Naja, mich freut es, dass er hier glücklich ist. Für mich ist es natürlich ein bisschen schade. Ich habe mir vielleicht einen anderen Ausgang erhofft. Aber das ist kein Wunschkonzert", sagte er nach dem deutlichen 4:0-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf und dem damit verbundenen Einzug ins DFB-Pokal-Finale.

Vor der laufenden Spielzeit hatte Bayern-Trainer Thomas Tuchel (50) dem bayerischen Eigengewächs mitgeteilt, dass er keine Verwendung für ihn habe. Daher ließ er sich an den Rhein ausleihen - mit vollem Erfolg.

"Im Nachhinein war das der richtige Schritt. Die Hoffnung war, dass ich Spielzeit bekomme und mich weiterentwickeln kann. In der Hinrunde war das schwierig, da war ich oft unzufriedener. Am Ende geht es aber um die Mannschaft, die hat sich brutal weiterentwickelt.", so Stanisic.

Für ihn sei es umso schöner, dass er von den Münchenern weg ist und dennoch Deutscher Meister werden könne. "Das macht einfach Spaß, deswegen bin ich Fußballer."