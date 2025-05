Verhandlungen laufen: FC Liverpool gibt erstes Angebot für Florian Wirtz ab

Leverkusen - Statt für einen Wechsel zum FC Bayern hat sich Florian Wirtz (22) wohl für den FC Liverpool entschieden. Jetzt sollen die Reds ein erstes Millionen-Angebot in rekordverdächtiger Höhe für ihn abgegeben haben.

Alles in Kürze

Florian Wirtz dürfte bald für den FC Liverpool spielen. © Arne Dedert/dpa

Seit ein paar Tagen ist allem Anschein nach klar, dass der 22-Jährige künftig für den amtierenden englischen Meister auflaufen wird und der Rekordmeister in die Röhre schaut.

Laut Transferexperte Fabrizio Romano (32) soll der FC Liverpool inzwischen auch ein erstes Angebot in Richtung Bayer 04 geschickt haben - in Höhe von 100 Millionen Euro plus Bonuszahlungen.

Für die Werkself-Bosse um Fernando Carro (60) und Simon Rolfes (43) zwar sehr viel Geld, um den Kader für die neue Saison aufzuhübschen, aber deutlich zu wenig.

Denn: Der Doublesieger von 2023/24 verlangt mindestens 150 Millionen Euro für seinen Ausnahmekönner.