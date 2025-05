Vertrag bis 2027: Er wird Alonso-Nachfolger bei Bayer 04 Leverkusen

Alles in Kürze

Erik ten Hag (55) wird die Geschicke in Leverkusen zum 1. Juli übernehmen. © John Walton/PA Wire/dpa

Schon am Sonntag wurden in den Medien Spekulationen laut, dass sich die Werkself für den Niederländer entschieden hat. Am Montag hat Bayer den Deal dann offiziell bestätigt.

Zuletzt stand ten Hag beim strauchelnden englischen Rekordmeister Manchester United unter Vertrag. Mit United gewann der 55-Jährige 2024 sowohl den Ligapokal als auch den FA-Cup.

Zuvor war er Trainer bei Ajax Amsterdam, wo er insgesamt sechs Titel feiern durfte.

"Mit Erik ten Hag setzen wir auf einen erfahrenen Trainer mit beeindruckenden sportlichen Erfolgen", betont Bayer-Geschäftsführer Simon Rolfes (43).