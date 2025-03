Vor Bayern-Kracher: So cool geht Bayer-Star mit drohender Gelbsperre um

Leverkusen/München - Bayer-Leverkusen -Star Granit Xhaka (32) muss im Champions-League -Kracher gegen den FC Bayern München gehörig aufpassen: Der 135-fache schweizerische Nationalspieler geht Gelb-vorbelastet in die Partie gegen den Rekordmeister.

Seit seiner Ankunft in Leverkusen im Sommer 2023 verpasste Granit Xhaka (32) lediglich drei Spiele für die Werkself. © Arne Dedert/dpa

Sollte der Mittelfeldstratege in der Allianz-Arena am Mittwochabend erneut den Gelben Karton sehen, würde er sogar das Rückspiel in einer Woche verpassen. Dabei gehört er eigentlich zu den Unverzichtbaren, hat seit seiner Ankunft vor anderthalb Jahren gar nur drei Spiele verpasst.

Nervosität sei trotzdem unangebracht, meint der 32-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Achtelfinal-Knaller.

"Ich habe mittlerweile schon so viele Spiele hinter mir. Mit meiner Erfahrung mache ich mir jetzt nicht allzu große Gedanken", meint Xhaka und verspricht: "Ich gehe in jedes Spiel so rein, als wäre es das letzte - auch gegen die Bayern."

Weil neben ihm auch Superstar Florian Wirtz (21), Mittelfeld-Allrounder Aleix Garcia (27) sowie Flügelflitzer Jeremie Frimpong (24) vorbelastet in die Partie gehen werden, müsse man aber "auf jeden Fall ein bisschen aufpassen", räumt der Schweizer ein.