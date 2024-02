Vor Mega-Topspiel: Macht Bayer Leverkusen gegen Bayern München den Titel klar?

Ganz Fußball-Deutschland fragt sich aktuell: Sehen wir nach elf Jahren Dominanz in dieser Saison einen anderen Deutschen Meister als die Bayern?

Von Maurice Hossinger

Leverkusen - Was hat Bayer 04 unter Xabi Alonso (42), was andere Klubs nicht haben? Diese Frage stellt sich Fußball-Deutschland seit Wochen und Monaten. Sehen wir in diesem Jahr erstmals nach elf Jahren Dominanz einen anderen Meister als die Bayern?

Abwehrchef Jonathan Tah (27, r.) verwandelte die BayArena durch sein Kopfballtor zum 3:2 ins Epizentrum des Frohsinns. © Federico Gambarini/dpa Eins ist klar: Die Leverkusener haben unter dem Ex-Münchner an der Seitenlinie offenbar das absolute Sieger-Gen eingeflößt bekommen. 30 ungeschlagene Pflichtspiele in Serie sprechen eine eindeutige Sprache. Nicht nur in den denkbar knappen Auswärtssiegen beim FC Augsburg (1:0) oder RB Leipzig (3:2) schlugen die Last-Minute-Leverkusener eiskalt zu. Auch im DFB-Pokal-Viertelfinale am Dienstagabend (3:2) brachte die Werkself die BayArena in der 90. Minute zum Kochen. Schlägt womöglich in dieser Saison die große Stunde der Rheinländer? Bayer 04 Leverkusen Xabi Alonso ganz cool vor Hammer-Woche: Schafft Bayer 04 unter ihm die Sensation? Fakt ist: Ein Sieg am kommenden Spieltag (Samstag, 18.30 Uhr) gegen den Rekordmeister würde den tabellarischen Vorsprung auf fünf Punkte anwachsen lassen. Einen ähnlichen Rückstand hatten die Münchener zuletzt am 14. Spieltag der Saison 2019/20 - damals lagen die Bayern mit sieben Zählern hinter Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach auf Rang sieben.

Bayer Leverkusen will den Bayern ein Bein stellen

Wird Xabi Alonso (42, M.) Bayers erster Meistertrainer der Vereinsgeschichte? © Marius Becker/dpa Wenn der Pokal-Abend am Dienstag eins gezeigt hat dann, dass mit der Werkself in der laufenden Runde mehr als zu rechnen ist. Schon im Hinspiel luchsten die Jungs von Welt- und Europameister Alonso dem aktuellen Tabellenzweiten ein 2:2 - inklusive Traumtor von Transfer-Kracher Alejandro Grimaldo (28) - ab. Die Mentalität scheint zu stimmen! Auch personell kann Leverkusen bis zum Wochenende wieder aus einem volleren Repertoire schöpfen. Bayer 04 Leverkusen Wechselt dieser Verteidiger zum FC Bayern? Berater von Leverkusen-Star lässt aufhorchen Edmond Tapsoba (25) stand nach seiner Rückkehr vom Afrika Cup erstmals wieder in der Startelf, Amine Adli (23) bescherte den Gastgebern der zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich. Und die Gäste aus der bayerischen Landeshauptstadt? Denen dürfte angesichts enormer Personalsorgen der Allerwerteste auf Grundeis gehen. Wie schon am Dienstag konnte beispielsweise Kapitän Manuel Neuer (37) auch am Mittwoch nicht am Mannschaftstraining teilnehmen. Eine Schwachstelle mehr, um die in der vergangenen Dekade unbesiegbaren Bayern in dieser Saison vom Thron zu stoßen?