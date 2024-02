Nach Notfall auf den Rängen: Werkself zieht dramatisch ins Halbfinale ein!

Leverkusen - Bange Momente in Leverkusen! Das DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen Bayer 04 und dem VfB Stuttgart wurde von einem medizinischen Notfall auf den Rängen überschattet. Anschließend entfaltete sich auch auf dem Rasen eine hochdramatische Schlussphase.

Nach dem späten Siegtreffer von Jonathan Tah (2.v.r.) brachen bei der Werkself alle Dämme. © Federico Gambarini/dpa

Um die 70. Minute kehrte beim Stand von 2:2-Unentschieden plötzlich Stille in der BayArena ein, denn ein Zuschauer auf der Tribüne klagte offenbar über Unwohlsein.

Einige Zeigerumdrehungen herrschte eine alarmierende Atmosphäre im Stadion, doch dann gab es endlich Entwarnung. Der Fan konnte versorgt werden, es soll der Person darüber hinaus den Umständen entsprechend gut gehen, wie Kommentator Tom Bartels während der ARD-Übertragung erklärte.

Anschließend setzte das Publikum die lautstarke Unterstützung fort - und peitschte die Werkself so zum dramatischen Last-Minute-Erfolg!

In der 90. Minute köpfte Jonathan Tah eine Hereingabe von Florian Witz zum alles entscheidenden 3:2-Siegtreffer in die Maschen und ließ die Pokalparty so endgültig beginnen.

Schon vor der Partie hatten die Fans der Hausherren den Cup-Kracher mit reichlich Pyrotechnik eingeläutet.

Auf dem Rasen zündeten dann aber erstmal die Gäste aus Stuttgart – und das ohne den unpässlichen Top-Torjäger Serhou Guirassy, der nach der Afrika-Cup-Rückkehr mit Magen-Darm-Problemen im Schwabenland blieb.



Der Hoeneß-Elf war das egal, in der elften Minute köpfte Innenverteidiger Waldemar Anton den VfB infolge einer Stiller-Ecke von der rechten Seite in Front und ließ die bis dato fröhlich feiernden Leverkusen-Anhänger jäh verstummen.