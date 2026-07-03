Wegen Pyro-Chaoten: Bayer 04 muss dicke Strafe an den DFB zahlen

Leverkusen - Bayer 04 ist wegen mehrerer Pyrotechnik-Vergehen der eigenen Fans vom DFB ordentlich zur Kasse gebeten worden.

Insgesamt geht es um fünf Spielen in denen Bayer-Fans Pyrotechnik gezündet hatten. © Federico Gambarini/dpa

Der Doublesieger von 2023/24 muss laut DFB 185.000 Euro zahlen.

Konkret geht es um fünf Partien der Leverkusener in Liga und DFB-Pokal in der abgelaufenen Saison.

Die höchste Strafe resultiert aus dem Duell mit dem 1. FC Köln vom 25. April (91.000 Euro).

57.000 Euro muss Bayer wegen Pyrotechnik-Vergehen beim Pokalhalbfinale drei Tage zuvor gegen den FC Bayern München zahlen.