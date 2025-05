Weiß er mehr? Ex-Bayer-Leverkusen-Boss Rudi Völler äußert sich zu Wirtz-Poker

In Leverkusen hat Wirtz noch einen Vertrag bis Ende Juni 2027. Allerdings würde Bayer den Offensivspieler verkaufen, wenn ein Verein eine Ablöse in Höhe von rund 150 Millionen Euro bezahlt.

"Meine Lieblingslösung ist, er bliebe noch ein Jährchen dort und wechselt dann erst. Damit könnten auch meine Leverkusener leben, ob andere Vereine auch, das weiß ich nicht", hat Völler bei einem Auftritt in Berlin am Freitag betont.

Superstar Florian Wirtz (22) wird aktuell von den größten Klubs Europas umworben. © Arne Dedert/dpa

Über den Stand der Verhandlungen wollte sich Völler nicht äußern. "Viele wissen, dass ich noch ein kleines Büro in Leverkusen habe, aber alles erzählt man mir nicht mehr", scherzt Völler.

"Es gibt keinen neuen Stand, es ist viel zu lesen, das ist auch eine Auszeichnung für den Jungen, der seit ein, zwei Jahren absolute Weltklasse gespielt hat", ergänzt der DFB-Sportdirektor.

Dass die Situation sich negativ auf die Leistung von Wirtz beim Final Four der Nations League mit der Nationalmannschaft auswirkt, befürchtet Völler nicht.

Die DFB-Elf trifft sich am 30. Mai in Herzogenaurach zur Vorbereitung auf das UEFA-Turnier mit dem Halbfinale am 4. Juni (21 Uhr) in München gegen Portugal und einem möglichen Finale vier Tage später gegen Spanien oder Frankreich. "Er wird weiter tolle Leistungen bringen", ist sich der 56-Jährige sicher.