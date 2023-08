Wenige Tage vor Saisonstart: Schnappt sich Bayer 04 Mega-Abwehrtalent aus England?

Leverkusen - Es hat sich einiges getan bei Bayer 04 Leverkusen in diesem Transfersommer! Neben Neuzugängen wie Alejandro Grimaldo (27) und Mittelfeld-Granate Granit Xhaka (30) hat sich die Werkself auch von einigen Altlasten befreit. Kommt nun aber noch einmal frischer Wind unters Bayer-Kreuz?

Der Superstar des Transfersommers in Leverkusen: Alejandro Grimaldo kam von Benfica Lissabon und Ex-Coach Roger Schmidt. © Federico Gambarini/dpa

Durchaus denkbar, dass die Reds ihr Nachwuchstalent für eine Saison loseisen könnten.

Chambers erhielte dadurch wichtige Spielpraxis, die Werkself einen gescheiten Back-Up für Superstar Grimaldo.

Der fehlt nämlich aktuell im Kader von Xabi Alonso (41). In den vergangenen Wochen trennten sich die Rheinländer nicht nur von Mitchel Bakker (23, Atalanta Bergamo), sondern auch vom Holländer Daley Sinkgraven (28, UD Las Palmas).

Zuletzt half Neuzugang Arthur (23) im Testspiel gegen Conference-League-Sieger West Ham United wegen muskulärer Probleme beim etatmäßigen Linksverteidiger Grimaldo aus.

Bis zum 1. September (18 Uhr) hat Bayer 04 noch Zeit Nägel mit Köpfen zu machen und Chambers unters Bayer-Kreuz zu lotsen. Schon in drei Tagen startet die Werkself bei Teutonia Ottensen in der 1. DFB-Pokal-Runde in die neue Saison.

Möglicherweise mit Luke Chambers im Kader?