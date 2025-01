Wirtz-Verlängerung bei Bayer Leverkusen: An diesem Millionen-Detail hakt es noch

Dementsprechend pocht er in den Gesprächen um eine Ausweitung seines Arbeitspapiers bis 2028 auch auf eine Ausstiegsklausel, wie die "Sport Bild" in ihrer Printausgabe am Mittwoch berichtet.

Rund 80 Millionen Euro kassierte die Werkself in der Saison 2020/21 vom FC Chelsea für Kai Havertz (25, r.). © Frank Augstein/AP/dpa

Dem Bericht zufolge seien beide Parteien aber dazu bereit, Kompromisse zu machen und sich in der Mitte, also bei etwa 125 Millionen Euro, zu treffen.

Immerhin wäre das eine Win-win-Situation für alle Beteiligten: Einerseits würde Bayer einen Vereins-Rekord für den 21-Jährigen einstreichen - bislang ist der Wechsel von Kai Havertz (25) zum FC Chelsea in der Saison 2020/21 für 80 Millionen der teuerste Verkauf der Klubhistorie. Andererseits könnte Wirtz den Verein ab 2026 für eine Summe verlassen, die deutlich unterhalb seines geschätzten Marktwertes von aktuell rund 140 Millionen Euro liegt.

Zudem dürfte sich der Zehner bei einer Ausweitung seines Arbeitspapiers wohl über einen krassen Gehaltssprung freuen. Angeblich will die Werkself ihrem Ausnahmespieler einen Verbleib nämlich mit einem Salär von deutlich über zehn Millionen Euro schmackhaft machen.

Bemerkenswert dabei: Nie zuvor hat ein Profi in Leverkusen eine solche Summe kassiert. Von Neid innerhalb des Spielerkreises sei allerdings keine Spur - im Gegenteil: Dass der 21-Jährige mit einem Gehalt in dieser Höhe nicht nur zum aktuellen Bestverdiener, sondern sogar zum Rekordhalter in der Vereinsgeschichte aufsteigen würde, würde in der Mannschaft "geschlossen akzeptiert", heißt es.