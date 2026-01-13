Wochenlanger Ausfall: Bayer 04 muss auf Edmond Tapsoba verzichten

Edmond Tapsoba von Bayer 04 hat sich zuletzt beim Afrika Cup verletzt und fällt für mehrere Wochen aus.

Von Maurice Hossinger

Leverkusen - Bittere Pille für Bayer 04! Die Werkself muss in den nächsten Wochen auf Abwehrstar Edmond Tapsoba (26) verzichten.

Eine Muskelverletzung bremst Edmond Tapsoba vorzeitig aus.
Eine Muskelverletzung bremst Edmond Tapsoba vorzeitig aus.  © Harry Langer/dpa

Der Nationalspieler Burkina Fasos hat sich nach Angaben des Vereins beim Afrika Cup eine Muskelverletzung zugezogen.

Wie die Werkself in einer offiziellen Mitteilung verrät, soll der 26-Jährige zwei bis drei Wochen ausfallen.

Für die Leverkusener geht es nach der kurzfristigen Spielabsage beim Hamburger SV zurück nach Hause. Am kommenden Samstag geht es dann gegen die TSG Hoffenheim (15.30 Uhr).

Titelfoto: Bildmontage: Harry Langer/dpa

