Wochenlanger Ausfall: Bayer 04 muss auf Edmond Tapsoba verzichten
Leverkusen - Bittere Pille für Bayer 04! Die Werkself muss in den nächsten Wochen auf Abwehrstar Edmond Tapsoba (26) verzichten.
Der Nationalspieler Burkina Fasos hat sich nach Angaben des Vereins beim Afrika Cup eine Muskelverletzung zugezogen.
Wie die Werkself in einer offiziellen Mitteilung verrät, soll der 26-Jährige zwei bis drei Wochen ausfallen.
Für die Leverkusener geht es nach der kurzfristigen Spielabsage beim Hamburger SV zurück nach Hause. Am kommenden Samstag geht es dann gegen die TSG Hoffenheim (15.30 Uhr).
Titelfoto: Bildmontage: Harry Langer/dpa