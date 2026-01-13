Wochenlanger Ausfall: Bayer 04 muss auf Edmond Tapsoba verzichten

Leverkusen - Bittere Pille für Bayer 04 ! Die Werkself muss in den nächsten Wochen auf Abwehrstar Edmond Tapsoba (26) verzichten.

Eine Muskelverletzung bremst Edmond Tapsoba vorzeitig aus. © Harry Langer/dpa

Der Nationalspieler Burkina Fasos hat sich nach Angaben des Vereins beim Afrika Cup eine Muskelverletzung zugezogen.

Wie die Werkself in einer offiziellen Mitteilung verrät, soll der 26-Jährige zwei bis drei Wochen ausfallen.