Xabi Alonso sagt adiós! Der Spanier verlässt Bayer 04 zum Saisonende

Neben Alonso werden auch zwei Co-Trainer den Weg in die spanische Hauptstadt auf sich nehmen, heißt es.

Demnach soll der erfolgreichste Coach der Leverkusener Vereinsgeschichte bis 2028 bei Real Madrid unterschreiben und Nachfolger von Carlo Ancelotti (65) werden - offiziell gemacht werden soll der Wechsel allerdings erst am 25. Mai.

Der Spanier will zwar erst am Nachmittag auf der Pressekonferenz (14 Uhr) über seine Zukunft sprechen, laut BILD soll sein Abgang damit endgültig kommuniziert werden.

Xabi Alonso soll die Königlichen nach der Klub-Weltmeisterschaft in den USA übernehmen. Eine offizielle Bestätigung will der Welt- und Europameister erst in ein paar Stunden liefern.