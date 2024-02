Zukunft des Erfolgstrainers: Bayer-Chefetage ist bei Xabi Alonso optimistisch

Sagt Erfolgstrainer Xabi Alonso (42) bald "Adiós" Bayer 04 Leverkusen? © Ina FASSBENDER/AFP

Neben dem FC Liverpool soll auch der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München den spanischen Welt- und Europameister auf dem Zettel haben.

"Ich bin da weiterhin gelassen und optimistisch. Das Allerwichtigste ist doch bei Führungskräften, dass sie sich wohlfühlen und das Gefühl haben, am richtigen Ort zu sein", sagte der 42-jährige Sportchef des Bundesligisten im Interview der "Frankfurter Rundschau".

Alonso wisse, was er am Verein habe: "Das hat er schon häufig gesagt. So arbeitet er jeden Tag mit seiner Mannschaft und mit seinem Trainerteam."

Alonsos Vertrag beim Werksclub läuft noch bis zum 30. Juni 2026. Wenn der 42-Jährige doch vorzeitig weg wolle? "Es gibt viele Konjunktive in der Welt. Nicht alle müssen eintreten", sagte Rolfes.