Bellingham-Ersatz von der Insel? BVB hat diesen Chelsea-Star auf dem Zettel!

Dortmund - Englische Rochade bei Borussia Dortmund ? Der mögliche Abgang von Jude Bellingham (19) zeichnet sich immer deutlicher ab, während die Suche nach einem Ersatz offenbar bereits auf Hochtouren läuft. Ein anderer Nationalspieler der "Three Lions" könnte die potenzielle Lücke füllen.

In Dortmund würde im Falle eines Bellingham-Wechsels hingegen reichlich Spielzeit auf den sechsfachen Nationalkicker warten, zudem wäre mit der erwarteten Ablöse im dreistelligen Millionen-Bereich auch eine Finanzierung des Deals möglich.

In der laufenden Spielzeit absolvierte Gallagher unter den drei Chelsea-Trainern Thomas Tuchel (49), Graham Potter (47) und Frank Lampard (44) zwar immerhin 37 Pflichtspieleinsätze, über die volle Distanz durfte er aber nur selten ran.

Nach der ausgiebigen Shoppingtour von Besitzer Todd Boehly (49) muss der kriselnde Spitzenklub nach Ablauf der aktuellen Saison nämlich unbedingt Einnahmen generieren, um sich an die Financial-Fairplay-Regeln zu halten. Der 23-jährige Achter könnte dem so erzwungenen Ausmisten des aufgeblähten Kaders zum Opfer fallen.

Der Landsmann des hauseigenen Riesentalents steht in Westlondon noch bis 2025 unter Vertrag, allerdings darf er die Blues demzufolge im kommenden Sommer verlassen.

Konkurrenzlos scheinen die Schwarz-Gelben im Werben um den vielseitig einsetzbaren Allrounder jedoch nicht zu sein.

Nach Informationen der Daily Mail sollen auch der FC Liverpool, Brighton & Hove Albion sowie Newcastle United ihre Fühler nach dem Mittelfeldmann ausgestreckt haben.

Einheimische Spieler sind in der Premier League nicht zuletzt wegen der Homegrown-Regel heiß begehrt. Diese besagt, dass die offiziellen Kader der Vereine aus maximal 17 Profis bestehen dürfen, die nicht mindestens drei Jahre auf der Insel ausgebildet worden sind.

Gallagher erfüllt die Bedingung als Eigengewächs des FC Chelsea, darüber hinaus konnte der talentierte Rechtsfuß seine Tauglichkeit für das englische Oberhaus bereits während der letzten Saison nachweisen.

Als Leihspieler für Crystal Palace steuerte er in 34 Liga-Partien stattliche acht Treffer und drei Vorlagen bei und spielte sich so letztendlich in die Nationalauswahl von Coach Gareth Southgate (52).

Auf der anderen Seite hat der Tabellenzweite der Bundesliga schon mehrfach eindrucksvoll gezeigt, dass der Signal Iduna Park eine gute Adresse für junge Briten ist. Einer davon muss allerdings erstmal eine Zukunftsentscheidung fällen, bevor der nächste in Dortmund aufschlagen könnte.