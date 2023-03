BVB-Kabine wohl schon eingeweiht: Bellingham verrät sein Wunschziel!

In der laufenden Saison überzeugte Jude Bellingham (19, M.) mit starken zehn Treffern und sechs Assists in 32 Pflichtspielen für den BVB. © Daniel ROLAND / AFP

Wie FussballTransfers berichtet, soll der 19-jährige Shootingstar in der BVB-Kabine schon häufiger von Real Madrid geschwärmt und die Königlichen als Traumklub benannt haben.

Demnach arbeitet der LaLiga-Vertreter hinter verschlossenen Türen auch bereits intensiv an einer Verpflichtung des technisch beschlagenen Mittelfeldstrategen im kommenden Sommer.

Dazu habe sich Real-Chefscout Juni Calafat (50) im Rahmen des Champions-League-Duells am Dienstagabend beim FC Chelsea in einem Londoner Hotel mit Bellinghams Vater Mark (47) getroffen, um der Spielerseite aufzuzeigen, wie man den 22-fachen englischen Nationalkicker langfristig einbauen würde.

So könnte der vielseitig einsetzbare Stratege in der königlichen Schaltzentrale direkt in die Fußstapfen von Routinier Luka Modric (37) treten, dessen Vertrag im Sommer ausläuft. Ob der Ballon-d'Or-Gewinner von 2018 noch ein Jahr dranhängt, stehe aber noch nicht fest.

Bellinghams Zuneigung für den spanischen Hauptstadtklub stamme laut FT-Journalist Santi Aouna übrigens noch aus Kindheitstagen. Der Brite soll großer Fan von Spielmacher-Legende Zinédine Zidane (50) gewesen sein.