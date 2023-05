Ausgerechnet Schalke! Dortmunds OB stachelt Rivalen mit besonderem Angebot an

Beim letzten Revierderby im März konnte Schalke dem BVB ein 2:2-Unentschieden abtrotzen. Stellen sie Königsblauen nun auch dem FCB ein Bein?

Nach zwei Remis-Patzern gegen den VfB Stuttgart sowie den VfL Bochum hat die Borussia den Titelgewinn nicht mehr in der eigenen Hand und ist auf einen Ausrutscher des FC Bayern München in den letzten drei Partien der Saison angewiesen.

Der Rekordmeister thront mit 65 Zählern an der Spitze der Tabelle, einen Zähler dahinter lauern die Schwarz-Gelben. Wie es der Zufall so will, trifft der Liga-Krösus am Samstag (15.30 Uhr) im Endspurt zur Schale auf den ärgsten Widersacher des Ballspielvereins.

Zahlreiche BVB-Fans dürften sich daher vielleicht zum ersten Mal überhaupt einen Sieg der Königsblauen wünschen. Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal (56, SPD) ließ sich trotz der großen Rivalität sogar zu einer unmoralischen Offerte hinreißen.

Im Rahmen der Fußball-Ausstellung "Mythos und Moderne – Fußball im Ruhrgebiet" in Essen lockte der SPD-Politiker die abstiegsbedrohten Knappen mit einem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt, wie die WAZ berichtete.

"Ich lade die Schalker Mannschaft gerne wieder ein, falls sie durch einen Sieg in München den BVB zum Meister macht", so der 56-Jährige.