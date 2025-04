Nächster Wechsel in der 3. Liga: Dieser Trainer bittet mitten im Abstiegskampf um Vertragsauflösung

Dortmund - Wenige Spieltage vor Saisonschluss geht in einigen Vereinen die Nervosität um, gibt es aktuell im deutschen Fußball zahlreiche Trainerwechsel. Nun steht ein weiterer Abgang in der 3. Liga fest: Jan Zimmermann (45) verlässt Borussia Dortmund II. Er selbst bat um seine Vertragsauflösung zum Saisonende.

Jan Zimmermann (45) hat bei Borussia Dortmund um Vertragsauflösung nach dem Saisonende gebeten. © Lutz Hentschel

Ursprünglich besaß der gebürtige Hannoveraner noch einen Vertrag bis Ende Juni 2026. Doch nun ist bereits in wenigen Wochen Schluss.

"Jan hat unsere U23 Anfang 2023 in einer sportlich sehr prekären Lage übernommen und sie in jener Saison nicht nur zum Klassenerhalt geführt, sondern im Jahr darauf auch in der 3. Liga etabliert. Wir sind fest davon überzeugt, dass Jan die Mannschaft auch in dieser, für uns mit vielen Herausforderungen gespickten Saison zum Ligaverbleib führen wird", erklärte Sportgeschäftsführer Lars Ricken (48).

Zimmermann hatte nach fast eineinhalb Jahren Pause im Februar 2023 die Zweite des BVB übernommen, zuvor war er fünf Monate Trainer bei Hannover 96. Ob eine mögliche Rückkehr in seine Heimatstadt der Grund für die selbst initiierte Vertragsauflösung ist, wird sich zeigen.

"Um seine Verdienste für uns wissend, werden wir seinem Wunsch nach einer vorzeitigen Vertragsauflösung dennoch entsprechen. Jetzt gilt unsere volle Konzentration aber noch den verbleibenden Partien", erklärte Ricken weiter.