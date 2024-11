BVB gegen FC Bayern live: Musiala bricht Dortmunder Mauer! FCB gleicht aus

Borussia Dortmund gegen FC Bayern München im Liveticker: Der Rekordmeister ist zu Gast beim BVB!

Von Jan Höfling

Dortmund - Jetzt zählt es! Der deutsche Klassiker zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern läuft. In unserem Liveticker zur Partie am 12. Spieltag der Bundesliga verpasst Ihr natürlich nichts. Aktueller Zwischenstand: 1:1.

87. Minute: Bitter für den BVB beim Ausgleich: In der Mauer bekam Süle beim Freistoß den Ball an den Kopf, blieb liegen - die Münchner spielten allerdings weiter - und trafen.

Jamal Musiala gleicht für den FC Bayern gegen Borussia Dortmund aus

85. Minute: TOOOOOOR für den FC Bayern! So schnell gibt es die Antwort ... und die lautet: NEIN! Nach einem Freistoß in die Mauer landet die Kugel bei Olise, der butterweich in die Mitte flankt, in der Musiala hochsteigt und einköpft.

83. Minute: Für die Mannschaft Sahins gibt es jetzt nur eine Devise: Mauern bis zum Sieg! Ob das gut geht?

80. Minute: Kompany zieht alle Register! Kim geht runter, Olise kommt. Ein deutlicheres Zeichen kann man nicht setzen.

79. Minute: Für den BVB zählt jetzt jede Sekunde, dem FC Bayern läuft die Zeit davon. Das merkt man auch der Partie deutlich an. Es wird merklich ruppiger, spielerisch sichtbar schlechter. Die Schlussphase läuft.

Kingsley Coman (M.) und seine Teamkollegen versuchen alles, wirklich klappen will allerdings nicht sonderlich viel. © Federico Gambarini/dpa

76. Minute: Und wieder brennt es im Block der Gäste ...

73. Minute: Sahin reagiert nun ebenfalls, Gittens darf unter die Dusche, für ihn kommt Donyell Malen. Auch Ryerson ist ab sofort nicht mehr mit dabei. Yan Couto erhält vom Coach für ihn das Vertrauen. Etwas mehr Entlastung wäre nicht schlecht.

70. Minute: Immerhin mangelt es nicht am Willen. Müller und Co. arbeiten weiter am sicherlich nicht unverdienten Ausgleich, sollte er den Fallen. Noch hält die Defensive der Schwarz-Gelben allerdings. Ob das allerdings noch 20 Minuten gut geht?

Dortmund ackert, der FC Bayern drückt ... am nötigen Einsatz mangelt es weder den Roten noch Schwarz-Gelb. © Bernd Thissen/dpa

66. Minute: Die letzte Reihe der Münchner steht auf Höhe der Mittellinie, der Ball wird von links nach rechts und wieder zurück geschoben. Auf einen vertikalen Pass, folgt ein Rückpass. Klar ist aber: Eine gelungene Aktion und alles kann anders aussehen.

62. Minute: Sind das die Impulse für die Wende? Sacha Boey kommt für Laimer, Kingsley Coman für den glücklosen Tel.

61. Minute: So wird das heute nichts mehr! Laimer setzt Sané fein in Szene, der ist mutterseelenallein halbrechts im Strafraum, hat alle Zeit der Welt, legt das Leder halbherzig an Kobel vorbei ... und verfehlt den linken Pfosten deutlich. Das war gar nichts!

58. Minute: Ballbesitz? Wertlos! So kann man die "Dominanz" der Roten in diesen Minuten wohl treffend zusammenfassen. Der Rekordmeister hat die meiste Zeit den Ball, wirklich Sorgen müssen sich die Borussia-Kicker deshalb aber nicht machen.

Die Münchner haben zwar mehr Spielanteile, die Borussen aber immer ein Bein dazwischen. © Ina FASSBENDER/AFP

54. Minute: Guirassy ist hart im Nehmen! Der Stürmer bekommt die Hand von Upamecano ins Gesicht und braucht einen Moment, um sich wieder zu berappeln, kann aber weitermachen.

50. Minute: Fast hätte es auf der Gegenseite die Quittung gegeben. Gittens kann im Sechzehner ein Zuspiel aber nicht richtig kontrollieren, Laimer macht seinen Fehler vor dem Gegentreffer zumindest wieder etwas gut und kommt noch dazwischen.

49. Minute: Das muss doch der Ausgleich sein! Musiala setzt sich bärenstark durch, sieht in der Strafraummitte den besser postierten Müller, der Zeit hat, gegen die Laufrichtung des Keepers schießt, aber am ausgestreckten Arm Kobels scheitert.

47. Minute: Es brennt beim FC Bayern ... aber (noch) nicht auf dem Feld. Bedeutet? Die Fans der Münchner zünden jede Menge Pyrotechnik auf den Rängen, was zu einer Durchsage führt - aber immerhin zu keiner Unterbrechung der Partie.

Der Ball im Signal Iduna Park rollt wieder - gelingt dem FC Bayern im zweiten Durchgang die Antwort? © Federico Gambarini/dpa

Zweite Halbzeit zwischen Borussia Dortmund un dem FC Bayern läuft

46. Minute: Durchgang zwei läuft!

Halbzeit: In einem Spiel, das bislang auf Augenhöhe stattfindet, führen die Borussen zur Halbzeit nicht unverdient. Zwar hatten die Münchner über weitere Strecken etwas mehr vom Spiel, wirklich zwingend wurde es aber praktisch nie. Der BVB ist gut eingestellt, steht hinten stabil und hat beim Treffer eiskalt von Laimers Patzer profitiert. Die wohl größte Frage vor dem Start in Halbzeit zwei lautet: Wie kann Kompany das Verletzungs-Aus von Kane ausgleichen?

Halbzeit im Signal Iduna Park in Dortmund: BVB führt gegen FC Bayern durch Treffer von Jamie Gittens

45. Minute +3: Das war es, Schiedsrichter Sven Jablonski pfeift zur Halbzeit! Der erste Durchgang ist rum, Schwarz-Gelb führt.

45. Minute: Drei Minuten gibt es obendrauf, geht noch etwas? An der notwendigen Aggressivität mangelt es dem BVB nicht. Was der Sahin-Elf spürbar in die Karten spielt: Das Sturmzentrum der Roten ist verwaist. Welche Lösung findet Kompany?

42. Minute: Nächster Abschluss für den BVB! Guirassy dribbelt bis zur Grundlinie, zieht kurz nach innen - und verzieht.

37. Minute: Es geht hin und her. Zwar haben die Gäste mehr Ballbesitz, schnelle Gegenstöße der Borussen bringen den FC Bayern allerdings ins Wanken. Nach einem Steilpass von Schlotterbeck ist Neuer gerade noch vor Sabitzer zur Stelle.

Für Harry Kane ist das Kräftemessen mit Borussia Dortmund aufgrund einer Verletzung vorzeitig beendet. © Bernd Thissen/dpa

Harry Kane muss verletzt runter, Thomas Müller für FC Bayern gegen BVB ab sofort auf dem Feld

33. Minute: Es geht nicht weiter für den Kapitän der englischen Nationalmannschaft, der bislang acht Ballkontakte hatte. Für Kane kommt Thomas Müller in die Partie. Ob der Stürmer überhaupt bis zum Leverkusen-Kracher fit wird? Scheint fraglich!

32. Minute: Und es wird noch bitterer! Kane sitzt auf dem Boden, fasst sich an den rechten hinteren Oberschenkel ...

30. Minute: Für den Rekordmeister ist es das erste Gegentor nach sieben Spielen. Die Münchner haben sich inzwischen kurz geschüttelt und wollen die sofortige Antwort. Das Problem bleibt allerdings: Bis zum Strafraum läuft es, danach ist Schluss.

Jamie Gittens hat es krachen lassen! Der BVB führt gegen den FC Bayern. © Bernd Thissen/dpa

Borussia Dortmund geht gegen FC Bayern durch Jamie Gittens mit 1:0 in Führung!

27. Minute: TOOOOOOOR! Der BVB führt, der Signal Iduna Park explodiert! Am Ende eines schnellen Vorstoßes kommt Gittens auf der linken Außenbahn an das Leder, zieht das Tempo an, kurz darauf in den Strafraum, fasst sich ein Herz und hämmert das Leder aus einem leicht spitzen Winkel mit Wucht in die Maschen. Laimer sah zuvor nicht gut aus ...

24. Minute: Knapp 25 Minuten sind bislang gespielt, die ganz großen Chancen gab bislang auf keiner Seite zu bestaunen, was vor allem an den stabil stehenden Abwehrreihen liegt. Die Frage lautet: Wer wackelt zuerst?

20. Minute: Der BVB muss den Nackenschlag offenbar erst einmal verdauen, steht tief und lässt die Bayern machen. Glück für die Hausherren: Im letzten Drittel fehlt es der Kompany-Truppe noch an der nötigen Genauigkeit und einer zündenden Idee.

Für Waldemar Anton geht es nicht weiter. © Bernd Thissen/dpa

Rückschlag für Borussia Dortmund! Waldemar Anton muss gegen FC Bayern verletzt vom Feld

17. Minute: Ist das bitter für die Gastgeber! Anton liegt am Boden - und muss runter. Niklas Süle kommt für ihn.

14. Minute: Das dürfte jedem, der es mit dem BVB hält, die Sorgenfalten auf die Stirn treiben: Kobel scheint ein Problem im Hüftbereich zu haben, kann aber zunächst weitermachen.

10. Minute: Wieder wird es gefährlich im Dortmunder Strafraum! Sané verlädt Schlotterbeck, Nmecha schafft es bei der Flanke aber noch dazwischen. Die daraus resultierende Ecke des Rekordmeisters von der rechten Seite verpufft.

Leon Goretzka (r.) und der FC Bayern haben gegen den BVB in der Anfangsphase das Sagen. © Federico Gambarini/dpa

7. Minute: Kobel ist zur Stelle! Dank Goretzkas gutem Gegenpressing landet das Leder bei Sané, der aus der Distanz einfach mal abzieht. Der Abschluss gerät allerdings zu zentral, kein Problem für den Dortmunder Keeper.

5. Minute: Nach rund fünf Minuten haben auch die Hausherren nun besser ins Spiel gefunden. Den eigenen Ballbesitz in etwas Gefährliches oder gar Zählbares ummünzen, können die Borussen allerdings noch nicht.

2. Minute: Die Münchner legen munter los, fast wäre es im Sechzehner des BVB sofort spannend geworden ... aber nur fast.

Jamal Musiala (l.) und Co. dürfen endlich loslegen! © Federico Gambarini/dpa

Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern läuft!

1. Minute: Jetzt zählt's, der Ball rollt!

18.17 Uhr: Stimmung im Signal Iduna Park sucht ihresgleichen

Die Stimmung im Signal Iduna Park ist wenig überraschend hervorragend! 81.365 Fans haben es ins Stadion geschafft, mehr als 400.000 Karten hätten laut den BVB-Verantwortlichen verkauft werden können. Das Beste: Gleich geht's los! Für alle vor den heimischen Bildschirmen oder dem Liveticker gilt jetzt: Snacks sowie Getränke auffüllen und bequem machen.

Die Stimmung im Signal Iduna Park ist bereits lange vor dem Anpfiff grandios. © Federico Gambarini/dpa

18.02 Uhr: Nuri Sahin und Borussia Dortmund haben den Anspruch, "das Spiel zu gewinnen"

Eine halbe Stunde vor dem Anpfiff hat sich Nuri Sahin am "Sky"-Mikrofon zur Partie und den Ansprüchen geäußert. "Du kannst niemals drei Punkte fest einplanen", leitete der BVB-Trainer zwar ein, schob allerdings nach, dass es natürlich das Ziel sei, das "Spiel zu gewinnen". Wie das gelingen soll? "Wir müssen versuchen, unser Spiel durchzuziehen, auch mal leiden."

17.49 Uhr: Schaufenster für eine Leihe im Winter oder X-Faktor? Mathys Tel als große Überraschung

Vier Einsätze in der Bundesliga (112 Minuten), dazu zwei im DFB-Pokal (108 Minuten) sowie einen in der Champions League (4 Minuten): So lauten die Zahlen von Mathys Tel vor dem heutigen Kräftemessen mit Borussia Dortmund. Eine größere Überraschung hätte Coach Vincent Kompany wohl nur aus dem Hut zaubern können, wenn er den erst 18 Jahre alten Abwehr-Youngster Adam Aznou, der auf der Bank sitzen wird, als Innenverteidiger aufgestellt hätte. Ob der Trainer den Franzosen wirklich als überraschenden X-Faktor sieht oder die Partie gegen Bayer Leverkusen am Dienstag im Hinterkopf hat?

Mathys Tel darf für den FC Bayern gegen Borussia Dortmund ran! © DPA

17.31 Uhr: Und so will Borussia Dortmund den Rekordmeister knacken

Nuri Sahin schickt im Gegenzug Gregor Kobel, Julian Ryerson, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck, Ramy Bensebaini, Felix Nmecha, Marcel Sabitzer, Pascal Groß, Maximilian Beier, Jamie Gittens und Serhou Guirassy aufs Spielfeld.

17.30 Uhr: Pünktlich! So sieht die Aufstellung des FC Bayern aus

Beim Rekordmeister gibt es eine faustdicke Überraschung: Mathys Tel darf gegen die Borussia von Anfang an ran! Zusammen mit dem Youngster stehen bei den Münchnern auf dem Rasen: Manuel Neuer, Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Min-jae Kim, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Leroy Sané, Jamal Musiala und natürlich Harry Kane.

16.36 Uhr: Serhou Guirassy von Borussia Dortmund auf einem Level mit Harry Kane vom FC Bayern?

Bleiben wir noch einmal kurz bei Dietmar Hamann. Dieser ist der Überzeugung, dass sich Dortmunds Serhou Guirassy mindestens auf Augenhöhe mit Harry Kane vom FC Bayern befindet und sich deshalb keinesfalls verstecken muss. "Ich bin nicht der größte Freund des Bayern-Stürmers. Ich wüsste gar nicht, ob Guirassy schlechter ist als Kane", so Hamann. "Guirassy gefällt mir, weil er Tempo hat, die Bälle gut hält, die Mitspieler in Szene setzt." Kane überzeuge natürlich ohne jeden Zweifel mit vielen Toren, Guirassy mache hingegen andere Dinge besser. "Es gibt nicht so viele Stürmer, die das machen."