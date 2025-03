Trotz starker Leistungen: Darum ist BVB-Star Maximilian Beier nicht bei der U21 dabei

Dortmund - Nach seinen starken Leistungen in den vergangenen Wochen hatten viele mit einem Auftritt von BVB -Star Maximilian Beier (22) bei der U21 in der Länderspielpause gerechnet, doch Trainer Antonio Di Salvo (45) verzichtete auf den Stürmer.

Am Dienstag steht für das Team das Freundschaftsspiel in Darmstadt gegen die U21 Spaniens an. Für die U- Nationalmannschaften besteht für die Vereine keine Abstellungspflicht. Bei der A-Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann (37) sieht das schon anders aus.

U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo (45) verzichtet auf den Stürmer, da er ihm bei der U21-EM auch nicht zur Verfügung stehen wird. © Christian Kunz/dpa

Die DFB-Elf steht aktuell im Halbfinale der Nations League, das am 4. Juni in München gegen Portugal ausgetragen wird.

Schafft es das Team ins Finale, steht das am 8. Juni (20.45 Uhr), ebenfalls in München, an. Das Spiel um Platz drei steigt am selben Tag (15 Uhr) in Stuttgart.

Unrealistisch ist eine Nominierung von Nagelsmann nicht, denn Beier ist ein Lichtblick in der sportlichen Krise des BVB. Zuletzt schoss er in der Bundesliga zwei Tore und lieferte zwei Vorlagen. Zudem schoss er die Schwarz-Gelben mit einem entscheidenden Treffer beim 2:1-Auswärtserfolg beim OSC Lille ins Viertelfinale der Champions League.

Für den 22-Jährigen hatte die Nicht-Nominierung von Di Salvo lediglich den Vorteil, dass er in der Länderspielpause seinen Körper etwas schonen und neue Kräfte sammeln konnte, indem er Zeit mit Familie und Freunden verbrachte.

