Raphinha ballert den FC Bayern ab! Kompany-Truppe geht gegen Flicks Barca übel unter

Raphinha und der FC Barcelona haben den FC Bayern am 3. Spieltag der Champions-League-Saison eiskalt abgeschossen. © JOSEP LAGO/AFP

Raphinha, Raphinha, immer wieder Raphinha! Der Brasilianer in Diensten der Katalanen schockte die Gäste aus München nicht nur nach lediglich 58 (!) gespielten Sekunden mit seinem Tor zum extrem frühen 1:0, sondern zauberte anschließend zudem eine absolute Weltklasse-Vorstellung auf das Feld.

Insgesamt drei Treffer gingen auf das Konto des Offensivstars, der praktisch nicht zu stoppen war.

Es hätten noch mehr sein können, allerdings hatte Hansi Flick, der gegen seinen Ex-Klub ein feines Händchen bewies, den Stürmer eine Viertelstunde vor dem Abpfiff vom Rasen genommen und Dani Olmo in die längst entschiedene Partie gepackt.

Im Olympiastadion in Barcelona, das Camp Nou wird derzeit umgebaut, kam aus Sicht der Gäste jedoch auch sonst fairerweise alles zusammen, was an solch einem Abend wohl nur irgendwie zusammenkommen konnte.

Robert Lewandowski, der in 375 Partien für die Münchner stolze 344 Treffer hatte verbuchen können, stellte mit dem Tor zum zwischenzeitlichen 2:1 in der 36. Minute, bei welchem der slowenische Schiedsrichter Slavko Vincic zu allem Überfluss ein pfeifbares Foul an Min-jae Kim durch Fermin nicht ahndete, die Weichen in der ersten Halbzeit auf Sieg.