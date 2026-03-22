Boss-Beben: BVB trennt sich sofort von Sebastian Kehl

Dortmund - Das kommt überraschend: Sebastian Kehl (46) ist nicht länger Sportdirektor bei Borussia Dortmund .

Gehen von nun an getrennte Wege: Sebastian Kehl (46) und der BVB. © Bernd Thissen/dpa

Wie der BVB am heutigen Sonntag in einer offiziellen Mitteilung bekannt gab, einigten sich die Geschäftsführung und der 46-Jährige auf das Ende der gemeinsamen Zusammenarbeit.

"In einem sehr offenen Gespräch sind Sebastian Kehl, Carsten Cramer und ich zu der gemeinsamen Überzeugung gelangt, dass im Sommer der richtige Zeitpunkt für Veränderungen gekommen ist", erklärte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken (49).

Um frühzeitig Klarheit zu schaffen, wurde die Entscheidung, sich von Kehl zu trennen, sofort umgesetzt.

"Damit sich beide Seiten darauf vorbereiten können, haben wir uns einvernehmlich auf eine sofortige Beendigung von Sebastians Tätigkeit verständigt", führte der 49 Jahre alte BVB-Boss weiter aus, ohne aber weiter ins Detail zu gehen.