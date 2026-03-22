Boss-Beben: BVB trennt sich sofort von Sebastian Kehl
Dortmund - Das kommt überraschend: Sebastian Kehl (46) ist nicht länger Sportdirektor bei Borussia Dortmund.
Wie der BVB am heutigen Sonntag in einer offiziellen Mitteilung bekannt gab, einigten sich die Geschäftsführung und der 46-Jährige auf das Ende der gemeinsamen Zusammenarbeit.
"In einem sehr offenen Gespräch sind Sebastian Kehl, Carsten Cramer und ich zu der gemeinsamen Überzeugung gelangt, dass im Sommer der richtige Zeitpunkt für Veränderungen gekommen ist", erklärte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken (49).
Um frühzeitig Klarheit zu schaffen, wurde die Entscheidung, sich von Kehl zu trennen, sofort umgesetzt.
"Damit sich beide Seiten darauf vorbereiten können, haben wir uns einvernehmlich auf eine sofortige Beendigung von Sebastians Tätigkeit verständigt", führte der 49 Jahre alte BVB-Boss weiter aus, ohne aber weiter ins Detail zu gehen.
Kehl äußert sich zum BVB-Aus
Kehl, der seit 2018 zunächst vier Jahre die Lizenzspielerabteilung geleitet hatte und im Sommer 2022 als Ex-BVB-Profi zum Sportdirektor aufgestiegen war, äußerte sich ebenfalls zu seinem überraschenden Aus: "Borussia Dortmund hat mich mein halbes Leben begleitet und ich habe eine extreme Verbundenheit zu diesem großartigen Klub", sagte er und erinnerte damit an seine Verbindung zum Revierklub, mit dem er als aktiver Kicker unter anderem drei deutsche Meisterschaften (2002, 2011, 2012) gewann.
"Trotzdem haben wir nun gemeinsam das Gefühl entwickelt, dass es an der Zeit ist, neue Wege zu gehen - sowohl für den BVB als auch für mich."
Titelfoto: Bernd Thissen/dpa