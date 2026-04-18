Verletzung und Elfmeter! Droht Abschieds-Drama um Niklas Süle beim BVB?

Sinsheim - Wie bitter ist das eigentlich? Bei der unglaublichen 1:2-Auswärtspleite (0:1) bei der TSG Hoffenheim hat sich ein ganz böses Drama um Niklas Süle (30) ereignet. Der Innenverteidiger, der Borussia Dortmund am Ende der Saison verlassen muss, stand das erste Mal seit mehr als zwei Monaten in der Startelf. Dann verletzte er sich dann womöglich schwer, verursachte zudem dabei einen ganz umstrittenen Handelfmeter, bevor auch sein Kollege Julian Ryerson ein ähnliches Schicksal ereilte.

Niklas Süle (30) hält sich das verletzte linke Knie. Hat er durch eine mögliche Verletzung seine letzten BVB-Minuten in Hoffenheim gespielt? © Imago / Jan Huebner

Andrej Kramarič schnappte sich daraufhin zweimal die Kugel und traf doppelt per Elfmeter zum 1:0 (42. Minute) und zum entscheidenden 2:1 (98.) für die Gastgeber. Den zwischenzeitlichen Ausgleich hatte er eingewechselte Serhou Guirassy (87.) mit dem 1:1 erzielt.

Doch was war mit Süle passiert? In der 37. Minute verlor der BVB im Spielaufbau in der gegnerischen Hälfte den Ball. Hoffenheim schaltete ganz schnell um, Niklas Süle eilte gemeinsam mit seinen Kollegen schnell in den eigenen Sechzehner zurück.

Dort nahm das Drama dann seinen Lauf: Der 30-Jährige knickte ohne Gegner-Einwirkung mit dem linken Knie um. Er ging zu Boden, hatte bereits große Schmerzen und sah dann, wie Andrej Kramarić (34) den Ball aufs BVB-Tor schießen wollte. Süle drehte sich auf dem Rasen liegend weg, nahm dabei den linken Arm in einer natürlichen Bewegung nach oben, Kramarić traf den Arm mit dem Leder.

Schiedsrichter Daniel Siebert (41) aus Berlin ließ zunächst weiterlaufen, doch dann meldete sich der VAR Benjamin Cortus (44) aus dem Kölner Keller zu Wort und schickte Siebert an den Fernseher, sich die Szene selbst anzuschauen.

Er traf die enorm harte Entscheidung: Elfmeter für Hoffenheim. Während Süle unter Tränen den Platz verließ, jubelten die Spieler der TSG über den Strafstoß, auch keine schöne Szene. Für Süle kam Ramy Bensebaini ins Spiel.