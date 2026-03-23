BVB findet neuen Sportdirektor: Kehl-Nachfolger kommt von Zweitliga-Spitzenteam!

Dortmund - Das ging schnell! Nur einen Tag nach der Entlassung von Sportdirektor Sebastian Kehl (46) hat Borussia Dortmund einen Nachfolger gefunden: Ole Book (40) kommt von Zweitliga-Spitzenteam SV Elversberg und fängt seinen neuen Job bereits am Mittwoch an.

Ole Book (40) verlässt die SV Elversberg und leitet demnächst die Geschicke von Borussia Dortmund. © Andreas Gora/dpa

"Mit Ole Book haben wir unseren Wunschkandidaten für die Position des Sportdirektors zum BVB holen können. Ich verfolge seine hervorragende Arbeit in Elversberg zunächst als Sportdirektor und zuletzt als Sportvorstand schon lange und bin absolut überzeugt, dass Ole fachlich und menschlich sehr gut zu uns passt", sagte BVB-Geschäftsführer Lars Ricken (49) zu seinem Transfercoup.

Damit kehrt Book der SV Elversberg nach achteinhalb gemeinsamen Jahren von heute auf morgen den Rücken, in Dortmund unterschreibt er einen Vertrag bis 2029.

"Borussia Dortmund ist einer der größten Klubs in Europa und ich freue mich sehr, mich in diesen komplett einzubringen", sagte der 40-Jährige zu seinem plötzlichen Wechsel: "Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass der BVB in eine erfolgreiche Zukunft steuert und freue mich, dabei meine Ideen und Überzeugungen einbringen zu können und mit einem starken Team zusammenarbeiten zu dürfen."

Dabei bedankten sich sowohl Book als auch Carsten Cramer (57), Sprecher der BVB-Geschäftsführung, für das Entgegenkommen der SVE, durch das der Sportdirektor seinen neuen Job mit sofortiger Wirkung antreten kann.