BVB-Coach Kovac stellt Klub-WM nach Spektakel-Aus an den Pranger: "Sehr grenzwertig"

Von Carsten Lappe

East Rutherford (USA) - Borussia Dortmund hat sich mit einer spektakulären Schlussphase und einem saftigen Preisgeld aus der Klub-WM verabschiedet. Nach der knappen 2:3-Niederlage gegen Real Madrid am Samstagabend äußerte Trainer Niko Kovac (53) allerdings gleich Kritik am Turnier in den USA - auch im Hinblick auf die WM im nächsten Jahr.