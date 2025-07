KI-Ohrfeige mittlerweile gelöscht: RTL-Kommentator fordert Verkauf von BVB-Star

Alles in Kürze

"Ich habe darauf viele Reaktionen bekommen und nur zwei waren negativ. Ich bleibe dabei: Mit Julian Brandt gewinnst du keinen Blumentopf", so der RTL-Kommentator.

Die Borussia soll einer von mehreren Interessenten für den Kapitän der englischen U21-Nationalelf sein, während Brandt in der vergangenen Saison nur bedingt überzeugen konnte - und bei vielen BVB-Anhängern seit geraumer Zeit in der Kritik steht.

Am Wochenende postete der TV-Routinier ein KI-generiertes Bild auf seinem Instagram-Kanal, das den Mittelfeldspieler eng umschlungen von seinem Trainer Niko Kovac (53) zeigt.

Bei der Klub-WM konnte Julian Brandt (29, oben) mit guten Leistungen überzeugen. © Seth Wenig/AP/dpa

In Dortmund sieht man das offenbar anders, denn wie die Bild am Dienstag berichtet, konnte der gebürtige Bremer bei der Klub-WM in den USA genug Pluspunkte sammeln, um noch eine Chance zu erhalten.

Demnach wollen die BVB-Verantwortlichen den Spielmacher keinesfalls um jeden Preis loswerden, vielmehr soll im Falle einer Leistungssteigerung sogar eine Vertragsverlängerung im Raum stehen. Brandts aktueller Kontrakt läuft im nächsten Sommer aus.

Heiko Wasser und seinem schwarz-gelben Fan-Herzen dürfte diese Aussicht gar nicht schmecken.