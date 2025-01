BVB knallhart! Dieser Star darf nur fürs halbe Gehalt bleiben

Süle selbst will den Klub in diesem Sommer wohl nicht verlassen, zu schlecht stehen die Chancen, einen ähnlich gut dotierten Vertrag zu finden.

Niklas Süle (Nr. 25) ist einer der Topverdiener des BVB - doch seine Leistungen spiegeln das nicht unbedingt wider. © INA FASSBENDER / AFP

Das liegt nicht nur an dem 29-Jährigen, denn die Schwarz-Gelben wollen SportBild zufolge grundsätzlich an der Gehaltsschraube drehen, eine Vergütung in zweistelliger Millionenhöhe nur noch in absoluten Ausnahmefällen zahlen.

Trotzdem rechtfertigt Süle sein Mega-Gehalt aktuell kaum: Auch unter Nuri Sahin (36) kam die Abwehrkante nicht immer von Beginn an zum Einsatz, ist zudem seit Oktober mit kurzer Unterbrechung dauerverletzt.

Noch mindestens bis Februar, vielleicht länger, fehlt Süle dem BVB, hat dadurch aktuell auch wenig Chancen, sich für eine Vertragsverhandlung in eine glänzende Ausgangsposition zu begeben. Zudem soll die Haltung der BVB-Bosse klar sein, den Verteidiger nur zum halben Preis halten zu wollen.

Andererseits droht den Borussen, sollte man sich mit dem 29-Jährigen nicht einigen können, das Worst-Case-Szenario: Süle bleibt noch eineinhalb Jahre, kassiert in dieser Zeit rund 21 Millionen Euro und darf sich dann ohne Ablöse einen neuen Arbeitgeber suchen.