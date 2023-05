Feiert der BVB auf Deutschlands größter Partymeile? Dortmund plant mit 200.000 Fans!

Auf der Pressekonferenz der Stadt zur möglichen Meisterfeier lief auch ein Film der letzten Mega-Party im Jahr 2012. © Bernd Thissen/dpa

Im Falle eines Erfolgs der heimischen Borussia am Samstag (15.30 Uhr/Sky) über den 1. FSV Mainz 05, die dem Klub die neunte Meisterschaft bescheren würde, ist am Tag danach ein vierstündiger Autokorso durch die Revierstadt geplant.

Zum möglichen Spektakel mit der Ehrenrunde rund um den kultigen Borsigplatz werden laut Aussage des Dortmunder Polizeipräsidenten Gregor Lange (61) "mindestens 200.000" Fans erwartet.

Vor dem Korso, der um 12.09 Uhr gestartet würde, soll sich die Mannschaft in das Goldene Buch der Stadt eintragen.

"Wir gehen mehr oder weniger davon aus, dass die Mannschaft nichts mehr anbrennen lässt und wir dann am Sonntag alle gemeinsam feiern können", sagte Oberbürgermeister Thomas Westphal (56, SPD) am Dienstag bei der Vorstellung der Party-Pläne in Dortmund.

Ähnlich wie bei der bisher letzten Meisterfeier der Borussia im Jahr 2012, bei der sogar mehr als 400.000 Besucher in der Stadt gefeiert hatten, sind die Anforderungen an die Polizei hoch.

"Wir sind mit starken Kräften aufgestellt, freuen uns auf die Herausforderungen und haben uns gewissenhaft vorbereitet", sagte Polizeichef Lange und appellierte an die Fans: "Verhalten Sie sich friedlich. Alle haben die Chance, Dortmund als positiven Standort zu zeigen."