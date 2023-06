Bye bye, BVB: Bellingham-Deal endgültig abgeschlossen!

Dortmund/Madrid - Der Wechsel von Borussia Dortmunds Mittelfeldstar Jude Bellingham (19) zu Real Madrid ist perfekt. Beide Klubs hätten "alle Vertragsdetails" geklärt, teilte der BVB am Mittwoch mit. Der Engländer erhält einen Sechs-Jahres-Vertrag in Madrid und wird am Donnerstag vorgestellt.