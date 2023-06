Er bleibt, aber ... Wird Reus als Dortmunds Kapitän abgesetzt?

Doch zuletzt kam Reus immer wieder nur noch von der Bank, musste die Binde meist an Mats Hummels (34) abgeben, der ebenfalls eine weitere Saison bei den Schwarz-Gelben bleibt . Ein Zeichen für die Zukunft?

Sebastian Kehl (43) wollte sich zur Kapitänsfrage bei Borussia Dortmund nicht weiter äußern. © INA FASSBENDER / AFP

Doch auch Mats Hummels scheint nicht unbedingt der erste Kandidat für eine mögliche Reus-Nachfolge zu sein. Kehl erklärte:

"Wir haben im Rahmen der Vertragsverlängerungen von Mats Hummels und Marco Reus ja schon betont, dass es uns wichtig ist, gemeinsam daran zu arbeiten, die nachfolgenden Generationen sukzessive stärker in die Verantwortung zu nehmen."

Und nannte dabei bereits einige Namen: Gregor Kobel (25), Niklas Süle (27), Nico Schlotterbeck (23), Sébastien Haller (28) und Julian Brandt (27) hätten schon gezeigt, dass sie eine Mannschaft führen könnten. Der Sportdirektor dazu: "Ich habe sehr großes Vertrauen auch in diese Jungs!"

Stellt also einer aus diesem Fünferkreis in der kommenden Saison den BVB-Kapitän? Oder wird der Übergang unter der Führung des aktuellen Kapitäns-Duos Hummels/Reus eingeleitet, sodass dann in der Saison 2024/25 ein neuer Mannschaftsführer schon auf den Job vorbereitet ist?

Um es mit Kehls Worten zu sagen: Das wird ein Thema der Vorbereitung.