Kollegen biegen Kobel-Bock gerade: BVB dreht Zwei-Tore-Rückstand!

Dortmund - Gregor Kobel atmet erleichtert auf! Eine knappe Woche nach der herben 1:5-Klatsche beim VfB Stuttgart drohte Borussia Dortmund gegen den VfL Bochum nach seinem Patzer nämlich schon das nächste Debakel. Doch die Mannschaft von Nuri Sahin bewies am Freitagabend ihre Comeback-Qualitäten und drehte einen Zwei-Tore-Rückstand in einen 4:2-Erfolg.

Es wurde brenzlig für den BVB, am Ende konnten die Schwarz-Gelben aber jubeln. © INA FASSBENDER / AFP

In der 21. Minute setzte der BVB-Schlussmann bei einem heiklen Schlotterbeck-Rückpass zum Dribbling an - das ging allerdings gehörig in die Hose.

Im Zweikampf mit Boadu konnte der Schweizer das Leder nur noch direkt in die Füße von Dani de Wit spitzeln, der es ohne Mühe ins leere Tor schob.

Es war bereits der zweite Bochumer Treffer, denn der vermeintliche Underdog brachte die Hausherren mit einem Doppelschlag früh in die Bredouille, nachdem Matus Bero schon fünf Zeigerumdrehungen zuvor eine schicke Kombination schnörkellos zur Führung umgemünzt hatte (16.).

Kobels Bock diente allerdings als der offenbar nötige Weckruf. Danach rafften sich die Hausherren endlich auf, drängten immer energischer auf den Anschluss - und belohnten sich schließlich noch vor der Pause. Guirassy köpfte eine Brandt-Flanke zum Anschluss ein (44.).

Im zweiten Durchgang erhöhte die Sahin-Elf den Druck sogar weiter, bis ausgerechnet Ex-Borusse Felix Passlack im eigenen Sechzehner zu spät gegen Guirassy kam. Emre Can glich mit dem fälligen Strafstoß aus (61.).

Jetzt lag das Comeback in der Luft. Nach einer Dreiviertelstunde ließ es der bärenstarke Guirassy nach schönem Steckpass von Adeyemi auch Wirklichkeit werden und erzielte mit seinem zweiten Treffer die BVB-Führung, ehe Felix Nmecha (81.) den Sack in der Schlussphase zu machte.