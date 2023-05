Herber Rückschlag im Titelkampf: Bellingham droht BVB-Spiel zu verpassen!

Dortmund - Dieser Ausfall könnte eine entscheidende Rolle im Kampf um die Meisterschale spielen! Jude Bellinghams (19) Einsatz für am kommenden Sonntag in Augsburg steht offenbar auf der Kippe.

Jude Bellingham (19) am Boden: Er könnte einen wichtigen Auftritt von Borussia Dortmund im Titelrennen verpassen. © INA FASSBENDER / AFP

Am vergangenen Samstag erhielt der Engländer beim 5:2-Sieg des BVB gegen Borussia Mönchengladbach kurz vor Schluss einen Schlag aufs Knie, konnte jedoch nicht mehr ausgewechselt werden und musste direkt nach Abpfiff auf dem Platz behandelt werden.

Daraufhin verpasste er das Training von Borussia Dortmund am Dienstag, obwohl sich Trainer Edin Terzic (40) am Samstag noch zuversichtlich geäußert hatte.

Nun berichtet die Bild, dass Bellinghams Verletzung doch schlimmer sein könnte als gehofft: Offenbar verpasste er das geheime Training am heutigen Donnerstag und droht sogar, für das Auswärtsspiel am Sonntag in Augsburg auszufallen!

Das wäre ein Horror-Szenario für die Borussia, denn Bellingham ist trotz seiner 19 Jahre absoluter Stammspieler und Leistungsträger der Dortmunder.